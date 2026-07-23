Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αγορά του ελαιολάδου παρουσιάζει σταθερότητα με περιορισμένες συναλλαγές και συγκρατημένη ζήτηση, διατηρώντας τις τιμές παραγωγού σχεδόν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σε συνδυασμό με τις θετικές προβλέψεις για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, περιορίζουν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Οι καταναλωτές δεν αναμένεται να δουν σημαντικές μεταβολές στο κόστος αγοράς στα ράφια των σούπερ μάρκετ το επόμενο διάστημα.

Οι ειδικοί προτρέπουν τους καταναλωτές να εξετάζουν την ποιότητα, την οξύτητα και την πιστοποίηση προέλευσης του προϊόντος κατά τις αγορές τους.

Οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις στην παραγωγή ή στη διεθνή ζήτηση.

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Παρά τις προσδοκίες για μεγαλύτερες διακυμάνσεις μέσα στο καλοκαίρι, η αγορά του ελαιολάδου συνεχίζει να κινείται με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Ελαιολάδου του εξειδικευμένου ιστότοπου OliveNews, οι τιμές παραγωγού στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, γεγονός που αντανακλά μια αγορά με περιορισμένες συναλλαγές και συγκρατημένη ζήτηση.

Για τον μέσο καταναλωτή, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές στις τιμές του ελαιολάδου στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, η λιανική αγορά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως το κόστος τυποποίησης, μεταφοράς και εμπορίας.

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Πού διαμορφώνονται οι τιμές παραγωγού

Περιοχή Τιμή εξαιρετικού παρθένου (€/κιλό) Λακωνία 4,25 – 5,45 Μεσσηνία 4,00 – 5,20 Κρήτη 4,40 – 5,10 Παρθένο ελαιόλαδο 3,30 – 3,70 Λαμπάντε 2,30 – 2,70

Πηγή: OliveNews – Παρατηρητήριο Τιμών Ελαιολάδου.

Γιατί δεν κινούνται οι τιμές;

Οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η προσφορά και η ζήτηση βρίσκονται σε εύθραυστη ισορροπία. Από τη μία πλευρά υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες ελαιολάδου, από την άλλη όμως οι αγοραστές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, πραγματοποιώντας περιορισμένες αγορές. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για μια καλή επόμενη ελαιοκομική χρονιά λειτουργούν καθησυχαστικά για την αγορά και συγκρατούν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους καταναλωτές να μην εστιάζουν αποκλειστικά στην τιμή, αλλά και στην ποιότητα του προϊόντος. Η οξύτητα, η ημερομηνία παραγωγής, η σωστή αποθήκευση και η πιστοποίηση προέλευσης αποτελούν σημαντικά κριτήρια επιλογής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

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Επιπλέον, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ μπορούν να μειώσουν αισθητά το τελικό κόστος αγοράς, γι’ αυτό αξίζει να γίνεται σύγκριση τιμών πριν από κάθε αγορά.

Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες και τις προβλέψεις για τη νέα παραγωγή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις στην παραγωγή ή στη διεθνή ζήτηση, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα και τους επόμενους μήνες.

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