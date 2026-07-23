Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά και τις υψηλές τιμές των ενοικίων δυσχεραίνουν την αναζήτηση στέγης για πολλούς ενδιαφερόμενους.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων εξέδωσε οδηγό με συμβουλές για την ασφαλή μίσθωση, προτρέποντας τους ενοικιαστές να ελέγχουν προσωπικά την κατάσταση του ακινήτου και τους όρους των συμβολαίων.

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές οφείλουν να συνυπολογίζουν το συνολικό κόστος στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων, των ενεργειακών δαπανών και της εγγύησης, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία.

Η προσεκτική καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου και η απαίτηση για νόμιμη ηλεκτρονική δήλωση της μίσθωσης αποτελούν απαραίτητα βήματα για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και μελλοντικών διαφωνιών.

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Η αναζήτηση κατοικίας βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορύφωσή της. Νέα ζευγάρια που ξεκινούν την κοινή τους ζωή μετά τον γάμο, οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερο σπίτι, εργαζόμενοι που αναζητούν χαμηλότερο ενοίκιο για να περιορίσουν τα έξοδά τους, αλλά και φοιτητές που προετοιμάζονται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, συνθέτουν ένα σκηνικό ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης.

Την ίδια ώρα, η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων και οι υψηλές τιμές των ενοικίων αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για λάθη. Για τον λόγο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) δημοσιοποίησε έναν οδηγό με βασικές συμβουλές προς όσους πρόκειται να υπογράψουν νέο μισθωτήριο.

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Οι βασικές συμβουλές της ΠΟΜΙΔΑ

Τι πρέπει να κάνετε Γιατί είναι σημαντικό Επισκεφθείτε προσωπικά το ακίνητο Μην βασίζεστε μόνο σε φωτογραφίες ή αγγελίες. Ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση του σπιτιού Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, θέρμανση και υγρασίες. Ζητήστε να δείτε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Θα γνωρίζετε το πραγματικό κόστος θέρμανσης και ψύξης. Διαβάστε προσεκτικά το μισθωτήριο Ελέγξτε διάρκεια, αναπροσαρμογές ενοικίου και υποχρεώσεις. Συμφωνήστε γραπτώς για τυχόν επισκευές Αποφεύγονται μελλοντικές διαφωνίες. Ζητήστε νόμιμη ηλεκτρονική δήλωση της μίσθωσης Αποτελεί τη βασική σας νομική προστασία. Ελέγξτε τα κοινόχρηστα και τις πάγιες χρεώσεις Μπορεί να αυξήσουν σημαντικά το μηνιαίο κόστος. Καταγράψτε την κατάσταση του ακινήτου κατά την παράδοση Φωτογραφίες και σχετικό πρακτικό προστατεύουν και τις δύο πλευρές. Μην προκαταβάλλετε χρήματα χωρίς διασφάλιση Ιδιαίτερη προσοχή σε ηλεκτρονικές αγγελίες και προκαταβολές. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά πληρωμών Είναι απαραίτητα σε περίπτωση διαφωνίας.

Τι πρέπει να υπολογίζει ο ενοικιαστής

Πέρα από το μηνιαίο ενοίκιο, το συνολικό κόστος στέγασης περιλαμβάνει:

Επιπλέον δαπάνες Ενδεικτικά Κοινόχρηστα Διαφέρουν ανά πολυκατοικία Ηλεκτρικό ρεύμα Ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση Νερό και φυσικό αέριο Όπου υπάρχει Internet και τηλεφωνία Σταθερό μηνιαίο κόστος Εγγύηση μίσθωσης Συνήθως 1-2 ενοίκια Έξοδα μετακόμισης Μεταφορική, συσκευασία, μικροεπισκευές

Οι συμβουλές της ΠΟΜΙΔΑ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή αγορά κατοικίας, όπου η πίεση για εύρεση διαθέσιμου ακινήτου συχνά οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις. Ένας προσεκτικός έλεγχος πριν από την υπογραφή του συμβολαίου μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά χρήματα και να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Έτσι, ακόμη και σε μια περίοδο με υψηλά ενοίκια και έντονο ανταγωνισμό, ο υποψήφιος ενοικιαστής μπορεί να κάνει μια πιο ασφαλή και συμφέρουσα επιλογή για το νέο του σπίτι.