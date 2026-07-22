Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προωθεί νέο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία δύο χιλιάδων κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης βιοτεχνικών ακινήτων σε κατοικίες επιταχύνονται, με την προϋπόθεση ότι απαγορεύεται η διάθεση των συγκεκριμένων ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα για κοινωνική κατοικία ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης θα απολαμβάνουν πλήρη φορολογική απαλλαγή στα εισοδήματα από τα μισθώματα.

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ενισχύεται με την παροχή επιδόματος δέκα χιλιάδων ευρώ σε όλους τους δικαιούχους και την κατάργηση της προϋπόθεσης εξασφάλισης εργασίας.

Το νομοσχέδιο ενισχύει επιπλέον το πρόγραμμα στέγασης και εργασίας, θεσπίζοντας νέο πυλώνα για την πρόληψη της αστεγίας και υποστηρίζοντας τους ωφελούμενους του προγράμματος κάλυψη.

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Η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και η εκτίναξη των ενοικίων οδηγούν την κυβέρνηση σε ένα νέο πακέτο μέτρων για το στεγαστικό, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά προσιτών κατοικιών και να αξιοποιηθούν ανενεργά δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα.

Κεντρική παρέμβαση του νομοσχεδίου αποτελεί η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων. Για πρώτη φορά θα δημιουργηθούν 2.000 κοινωνικές κατοικίες μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε πρώην στρατόπεδα στις Αχαρνές, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

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Παράλληλα, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης γης και κτιρίων. Βιοτεχνικά ακίνητα θα μπορούν ευκολότερα να μετατρέπονται σε κατοικίες, με τη βασική προϋπόθεση ότι οι νέες αυτές κατοικίες δεν θα επιτρέπεται να διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), ώστε να ενισχυθεί η αγορά της μακροχρόνιας κατοικίας.

Σημαντικά είναι και τα φορολογικά κίνητρα. Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή για κοινωνική κατοικία απαλλάσσονται από τον φόρο στα εισοδήματα από μισθώματα, ενθαρρύνοντας τη διάθεση περισσότερων κατοικιών για κοινωνικούς σκοπούς.

Το νομοσχέδιο ενισχύει επίσης το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», δημιουργώντας νέο πυλώνα πρόληψης της αστεγίας και προβλέποντας μεταβατική στήριξη για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Κάλυψη».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημογραφική πολιτική. Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» γίνεται πιο ελκυστικό, καθώς όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν 10.000 ευρώ, καταργείται η υποχρέωση να έχουν εξασφαλισμένη εργασία πριν από τη μετακόμιση, δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε αποφοίτους ΑΕΙ και Έλληνες που κατοικούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προβλέπεται και προκαταβολή της πρώτης δόσης πριν από τη μετακίνηση.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές με έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση, καλύπτοντας δημοτικές ενότητες στους νομούς Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Γρεβενών και Κοζάνης, καθώς και τις πρωτεύουσες νομών που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα.



Οι βασικές αλλαγές του νέου στεγαστικού πλαισίου

Παρέμβαση Τι αλλάζει Κοινωνική κατοικία 2.000 νέες κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα Αλλαγή χρήσης ακινήτων Ταχύτερες άδειες μετατροπής σε κατοικίες Airbnb Απαγορεύεται στις νέες κατοικίες που θα προκύψουν από αλλαγή χρήσης Φορολογικά κίνητρα Απαλλαγή φόρου για κοινωνική κατοικία και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Στέγαση και Εργασία Νέος πυλώνας πρόληψης της αστεγίας Μετεγκατάσταση Επίδομα 10.000 ευρώ για όλους, προκαταβολή 50%, περισσότερες περιοχές και νέοι δικαιούχοι

Το ζητούμενο πλέον είναι η ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων και το κατά πόσο αυτά θα οδηγήσουν σε πραγματική αύξηση της προσφοράς κατοικιών και σε αποκλιμάκωση των πιέσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα χιλιάδες νοικοκυριά.