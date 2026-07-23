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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια κοινωνία που εξακολουθεί να πιέζεται έντονα από το αυξημένο κόστος ζωής. Το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, ενώ το 63% δηλώνει ότι οι τιμές στα βασικά αγαθά και κυρίως στα τρόφιμα και τις αγορές στα σούπερ μάρκετ αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας.

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Οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν πλέον και την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι φέτος θα περιορίσει τις ημέρες των καλοκαιρινών διακοπών ή δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει καθόλου λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνει ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων. Όπως υπογραμμίζει, η διεθνής αβεβαιότητα και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις, καθιστώντας επιτακτική την παρέμβαση της Πολιτείας.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι το 59% των πολιτών αξιολογεί θετικά τα επιδόματα στήριξης προς τις ευάλωτες ομάδες, ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων θεωρεί θετική τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων εκτιμά ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν αρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο εξακολουθεί να κυριαρχεί στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας.