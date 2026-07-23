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Φωτιά ξέσπασε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Πριν από λίγο ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων σε κοντινές περιοχές ενημερώνοντάς τους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και Εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Δερβένι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. July 23, 2026

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.