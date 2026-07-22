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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιγάτα Κεφαλληνίας.

Μάλιστα, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής προτρέποντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και υδροφόρες ΟΤΑ.