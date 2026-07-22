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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιγάτα Κεφαλληνίας.

Μάλιστα, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής προτρέποντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Kalligata of the regional unit of #Kefalonia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026