Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιγάτα Κεφαλληνίας.
Μάλιστα, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής προτρέποντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026
🆘 Wildfire in the area #Kalligata of the regional unit of #Kefalonia
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και υδροφόρες ΟΤΑ.