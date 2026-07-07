Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αποκάλυψη της δράσης του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αθλητριών, ξεκίνησε ύστερα από τηλεφώνημα μητέρας στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 η μητέρα ενημέρωσε τη γραμμή για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος της κόρης της, αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών. Η υπόθεση διαβιβάστηκε άμεσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου η γυναίκα προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία, επιδιώκοντας να προστατεύσει την ταυτότητα των παιδιών. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο προπονητής χρησιμοποιούσε σωματική βία όταν οι αθλήτριες δεν εκτελούσαν σωστά τις ασκήσεις και συχνά τις υποτιμούσε με προσβλητικά σχόλια.

Advertisement

Advertisement

Η μητέρα ανέφερε επίσης ότι είχε προηγουμένως απευθυνθεί στην Εισαγγελία, ωστόσο δεν κατέθεσε επίσημη καταγγελία, καθώς απαιτούνταν να αποκαλύψει την ταυτότητά της, κάτι που δεν επιθυμούσε για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας των ανηλίκων.

Λίγους μήνες αργότερα, γονείς ακόμη ενός παιδιού επικοινώνησαν με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ζητώντας συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με την ίδια υπόθεση.

Ο προπονητής συνελήφθη και, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον τέσσερις ανήλικες έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων όσο και τυχόν πρόσθετες ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, ερευνάται εάν διέθετε τις απαραίτητες άδειες και τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Σε ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» υπογράμμισε ότι η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς περιστατικών κακοποίησης παιδιών. Όπως επισημαίνει, η αύξηση των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων καθιστά επιτακτική την ανάγκη να μην αγνοούνται ή αποσιωπώνται υποψίες όταν ένα παιδί ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.