Η νεαρή Μυρτώ που έχασε την ζωή της στην Κεφαλονιά

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Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι μαζί με τρία ακόμη άτομα.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, η κοπέλα κατέληξε στο νοσοκομείο λίγο μετά την άφιξή της στις εγκαταστάσεις.

Οι τρεις συνοδοί της Μυρτώς που βρίσκονταν μαζί της τη μοιραία νύχτα έχουν προφυλακιστεί από τις αρμόδιες αρχές για την υπόθεση.

Η μητέρα της επιλέγει να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του παιδιού της επικοινωνώντας μαζί της μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων που εκφράζουν το πένθος της.

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Μήνες έχουν περάσει από την απώλεια της κόρης της στην Κεφαλονιά, όμως η Μιράντα εξακολουθεί να της μιλά μέσα από αναρτήσεις στο Facebook, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της με λόγια που συγκινούν βαθιά.

Λένε πως ο χρόνος απαλύνει τον πόνο. Για μια μητέρα όμως που έχει χάσει το παιδί της, ο χρόνος δεν λειτουργεί σαν παρηγοριά. Απλώς μετρά περισσότερες ημέρες χωρίς την παρουσία του. Για τη Μιράντα Πάντου, αυτή η αίσθηση αποτυπώνεται με συγκλονιστικό τρόπο στη νέα ανάρτηση που έκανε για την κόρη της, τη Μυρτώ.

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Η Μυρτώ, που στις 10 Αυγούστου θα συμπλήρωνε τα 19 της χρόνια, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο στην Κεφαλονιά. Μέσα από μια φωτογραφία της κόρης της, η μητέρα της –η οποία δεν έχει καταφέρει να αποδεχθεί την απώλειά της– συνεχίζει να της απευθύνεται σαν να βρίσκεται ακόμη δίπλα της. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως ο θάνατος μπορεί να χωρίσει ανθρώπους, όχι όμως μια μητέρα από την αγάπη που νιώθει για το παιδί της.

Στη φωτογραφία της ανάρτησης, η Μυρτώ χαμογελά κρατώντας στην αγκαλιά της το αγαπημένο της σκυλάκι. Η Μιράντα έγραψε: «….για μια ολόκληρη ζωή θα είμαστε μαζί Μυρτώ μου. Κανείς δεν πρόκειται να μας χωρίσει. Σε αγαπώ πολύ καρδούλα μου πανέμορφη!! Καλημέρα ανάσα μου».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ακόμη: «Είσαι το κοριτσάκι μου… είσαι η ανάσα μου. Σε λατρεύω Μυρτώ μου.. Είσαι η μεγαλύτερη μου καψούρα, έχω έρωτα μαζί σου παιδάκι μου!».

Ένα μήνυμα που δεν πρόκειται να λάβει απάντηση από τη Μυρτώ. Ωστόσο, γεννήθηκε από την ανάγκη της μητέρας της να διατηρήσει, έστω με αυτόν τον τρόπο, ζωντανή την παρουσία της στην καθημερινότητά της. Να συνεχίσει να της μιλά, να της λέει πόσο την αγαπά και να της εύχεται «καλημέρα», όπως θα έκανε αν η ζωή δεν είχε πάρει τόσο άδικη τροπή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, όταν η Μυρτώ, ένας 23χρονος τρανς, ένας 22χρονος και ένας 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας βρέθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι με σκοπό να διασκεδάσουν, κάνοντας χρήση κοκαΐνης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η Μυρτώ έχασε τις αισθήσεις της. Τα άτομα που βρίσκονταν μαζί της τη μετέφεραν έξω από το ξενοδοχείο και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, η νεαρή κοπέλα κατέληξε λίγο μετά την άφιξή της, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Τραγική σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η μητέρα της, η οποία εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα, είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο μόλις λίγα λεπτά πριν φτάσει η κόρη της με το ασθενοφόρο.

Για την υπόθεση του θανάτου της Μυρτώς έχουν προφυλακιστεί τρία άτομα που βρίσκονταν μαζί της εκείνη τη μοιραία νύχτα.