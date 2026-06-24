Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι», «πήρα μαύρες χοντρές σακούλες και δεματικά», «ξεκίνησα να κάνω πιο καλό καθαρισμό, γιατί είχε σημάδια αίματος». Αυτές είναι λίγες από τις φράσεις, που χρησιμοποίησε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, κατά την κυνική ομολογία του, για τους τρόπους με τους οποίους επιχείρησε να καλύψει το έγκλημα και να εξαφανίσει τα ενοχοποιητικά στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων, όμως, μεθοδικά και επαγγελματικά κατάφεραν να εντοπίσουν όλα τα ευρήματα, με τα οποία οδήγησαν τελικά τον δράστη στην ομολογία. Μεταξύ αυτών και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία απεικονίζεται το μπλε βαν, με το οποίο μετέφερε τη σορό του θύματος στο χωράφι, στον Βατόλακο, όπου την απέκρυψε, όπως είπε: «Κατάφερα να τη σύρω μέχρι το μπλε βαν μου, της έβαλα άλλη μία σακούλα και τη φόρτωσα στον αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου». Σε αυτό το σημείο τα εξειδικευμένα στελέχη της Σήμανσης εντόπισαν κηλίδες αίματος, παρά τον καθαρισμό του οχήματος από τον 43χρονο.

Advertisement

Advertisement

Και στο εσωτερικό της κατοικίας, όμως, εκεί όπου δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα ο 43χρονος να δολοφονήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη με ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί, το οποίο το είχε σαν διακοσμητικό, ένα μαχαίρι και ένα κούτσουρο, οι αστυνομικοί βρήκαν το αίμα της 45χρονης.

Με το αίμα του θύματος ταυτίστηκε και το δείγμα από τη σφουγγαρίστρα, την οποία εντόπισαν τα στελέχη της Ασφάλειας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον ανακριτή.