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Σαφή εικόνα απέκτησαν οι δικαστικοί λειτουργοί για τη σκηνή της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και μέσα από τις φωτογραφίες του εσωτερικού του σπιτιού, όπου τη σκότωσε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της.

Παρά τις προσπάθειές του να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, παρόλο που καθάρισε με επιμέλεια το εσωτερικό και το εξωτερικό της κατοικίας, για να μην είναι εμφανείς οι κηλίδες αίματος και για να μην εντοπιστεί το γενετικό υλικό του θύματος, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν σε συγκεκριμένα σημεία να εντοπίσουν κηλίδες αίματος, οι οποίες αργότερα ταυτίστηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια με το αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

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Με αυτά τα δεδομένα στα χέρια τους τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων έδωσαν στον 43χρονο να καταλάβει ότι δεν μπορούσε παρά να παραδεχθεί τις πράξεις του, όπως και έκανε.

Οι αστυνομικοί, όμως, δεν τον είχαν χαρακτηρίσει Νο1 ύποπτο για το έγκλημα. Από τις μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό είχε προκύψει εδώ και ημέρες ότι το τελευταίο σημείο που επισκέφθηκε η 45χρονη εν ζωή ήταν το σπίτι στον Βατόλακο, το σπίτι το οποίο ενοικίαζε στον 43χρονο. Κομβικό ρόλο έπαιξε στην έρευνά τους και το βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται το θύμα να προσεγγίζει την κατοικία, την ημέρα της εξαφάνισής της, αλλά η ίδια κάμερα δεν την κατέγραψε ποτέ να απομακρύνεται.