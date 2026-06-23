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Μια φωτογραφία που φέρεται να αποτελεί την τελευταία εικόνα της Σταυρούλας Λεβεντάκη δόθηκε στη δημοσιότητα από την HuffPost Greece, καταγράφοντάς την να περπατά στον δρόμο με κατεύθυνση προς το σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος Σκοπιανός, λίγες μόλις ώρες πριν από τη δολοφονία της.

Στην εικόνα, η άτυχη γυναίκα φαίνεται να κρατά σακούλες στα χέρια της, καθώς κατευθύνεται προς το ακίνητο που της ανήκε και το οποίο είχε ενοικιάσει στον Σκοπιανό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ τους είχε προηγηθεί ένταση για λόγους που παραμένουν άγνωστοι και διερευνώνται.

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Ο 43χρονος, από την πλευρά του, φέρεται να έχει περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή της δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι επιτέθηκε στη γυναίκα με μπουκάλι, μαχαίρι και ένα ξύλινο κούτσουρο, μέχρι που της αφαίρεσε τη ζωή.