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Ο 26χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία, ενώ ο ίδιος αρνείται την ενοχή του υποστηρίζοντας πως βρήκε το θύμα ήδη νεκρό.

Το επίμαχο βίντεο δημιουργήθηκε όταν ο κατηγορούμενος διέμενε στη Μόρια και περιέγραφε το ταξίδι του από το Αφγανιστάν με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απόφαση για την απόσυρση του υλικού ελήφθη από τον οργανισμό για λόγους σεβασμού προς την οικογένεια του θύματος λόγω της δικαστικής διαδικασίας.

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Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, μετά την απόφαση να αποσυρθεί από τη δημόσια προβολή ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί το 2016 και παρουσίαζε τη ζωή του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράνομη οπλοκατοχή. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τη δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη και υποστηρίζει πως όταν έφτασε στο σημείο, τη βρήκε ήδη νεκρή.

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Το επίμαχο βίντεο είχε δημιουργηθεί όταν ο 26χρονος ήταν ακόμη ανήλικος και διέμενε στη δομή φιλοξενίας της Μόριας στη Λέσβο. Σε αυτό αφηγούνταν την προσωπική του ιστορία, περιγράφοντας το ταξίδι του από το Αφγανιστάν προς την Ελλάδα, αλλά και την επιθυμία του να συνεχίσει την πορεία του με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στη Daily Mail ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό. Όπως ανέφερε, η απόφαση για την απόσυρσή του ελήφθη από σεβασμό προς την οικογένεια της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, καθώς η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Red Cross removed a 2016 promotional video titled Game of Life: The Story of Sharif after the subject, 26-year-old Afghan migrant Sharif Ahmadzai, was arrested in Athens and accused of the murder of 38-year-old Scottish aid worker Elisabeth-Jane Ross. This is the video! pic.twitter.com/WTdhAN0HHX — Elling Tell (@EllingTell) August 7, 2026

Η αφήγηση του 26χρονου από τη Μόρια

Το περίπου τεσσάρων λεπτών animation δημιουργήθηκε το 2016 σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και με τη συμμετοχή Βρετανού καλλιτέχνη.

Στο βίντεο παρουσιαζόταν η ιστορία του τότε 15χρονου, από τη στιγμή που εγκατέλειψε το Αφγανιστάν μέχρι την άφιξή του στη Μόρια της Λέσβου. Στην αφήγησή του, ο ίδιος υποστήριζε ότι ο πατέρας του, ο οποίος ήταν στρατιωτικός διοικητής, σκοτώθηκε σε ενέδρα, ενώ η μητέρα του και τα αδέλφια του έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.

Όπως περιέγραφε, εγκατέλειψε το Αφγανιστάν και πέρασε από το Ιράν και την Τουρκία, προτού καταφέρει να φτάσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, το ταξίδι του διήρκεσε περίπου ενάμιση μήνα.

Κατά την πρώτη του προσπάθεια να εισέλθει στην Ελλάδα, είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχε κρατηθεί για τρεις ημέρες. Στο ίδιο βίντεο ανέφερε ακόμη πως ο τελικός του στόχος ήταν να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, όπως υποστήριζε, υπήρχαν συγγενείς του που θα μπορούσαν να τον φιλοξενήσουν και να τον φροντίσουν.