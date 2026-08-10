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Δύο μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 10/8 στον νομό Ηλείας και συγκεκριμένα στη Γαστούνη και τα Κοττέικα.

Για την κατάσβεση στη Γαστούνη συνδράμουν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πέντε οχήματα και τρία αεροσκάφη.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη #Ηλεία.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 5 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Συνδρομή στις επιχειρήσεις κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Αναφορικά με τα Κοττέικα, συνδράμουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα 6 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ επιχειρούν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικίες.