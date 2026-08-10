Δύο μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 10/8 στον νομό Ηλείας και συγκεκριμένα στη Γαστούνη και τα Κοττέικα.
Για την κατάσβεση στη Γαστούνη συνδράμουν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πέντε οχήματα και τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή στις επιχειρήσεις κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναφορικά με τα Κοττέικα, συνδράμουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα 6 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ επιχειρούν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικίες.