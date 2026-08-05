Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο με ένα αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό βάθους 30 μέτρων σημειώθηκε την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στην περιοχή Ράμα του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Το ατύχημα συνέβη στο δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα σε απόσταση 500 μέτρων πριν το Ράμα όταν η 32χρονη οδηγός του αυτοκινήτου έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα.

Η νεαρή γυναίκα που είναι κάτοικος της περιοχής, έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας.

Πηγή: ilialive.gr