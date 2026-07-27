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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 στην Ηλιούπολη, όταν ένα παιδί ηλικίας μόλις 2,5 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αθηνοδώρου, όταν η μητέρα του παιδιού αποβιβάστηκε από το όχημα, χωρίς να αντιληφθεί ότι τα κλειδιά είχαν παραμείνει στο εσωτερικό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο φέρεται να κλείδωσε αυτόματα, με αποτέλεσμα το μικρό παιδί να παραμείνει εγκλωβισμένο στο πίσω κάθισμα.

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Η μητέρα ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ηλιούπολης. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η παραμονή του παιδιού μέσα στο όχημα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους, καθώς υπήρχε πιθανότητα θερμοπληξίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Το παιδί βρισκόταν για περίπου 20 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο, εμφανώς καταβεβλημένο, έντονα ιδρωμένο και σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των αστυνομικών. Η μητέρα, σε κατάσταση αγωνίας, ζητούσε από τις Αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον απεγκλωβισμό του.

Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο για την υγεία του παιδιού, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να σπάσουν το τζάμι της πόρτας του οδηγού, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τους αστυνομικούς να απεγκλωβίζουν το παιδί, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο ειδικό παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Το αγοράκι είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασφάλεια εκτός του οχήματος.