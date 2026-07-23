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Το προσωπικό του πλοίου φέρεται να ήταν ενήμερο για την παρουσία του ζώου, αλλά δεν προέβη σε καμία παρέμβαση.

Ο ακτιβιστής Ενρίκο Ρίτσι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία ζητώντας να διερευνηθεί η κακοποίηση του ζώου από τον οδηγό.

Ο βουλευτής Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι ζήτησε τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη και την άμεση απομάκρυνση του πόνι για την προστασία του.

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία φωτογραφία που δείχνει ένα πόνι στριμωγμένο στο πορτμπαγκάζ ενός μικρού αυτοκινήτου στο γκαράζ πλοίου στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, μια Ελβετίδα τουρίστρια ήταν αυτή που απαθανάτισε τη στιγμή: Ένα μπεζ πόνι κλεισμένο στο πίσω μέρος ενός κόκκινου Citroen C1 μέσα στο γκαράζ ενός πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ποτσουόλι προς την Ίσκια της Ιταλίας, στις 5 Ιουλίου, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου.

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Η τουρίστρια που κατέγραψε το περιστατικό δήλωσε ότι «ενημέρωσε το προσωπικό του πλοίου», το οποίο της είπε ότι «ήταν ήδη ενήμερο για την παρουσία του ζώου». Ωστόσο, η ναυτιλιακή εταιρεία φέρεται να αποφάσισε να μην παρέμβει ούτε να ενημερώσει τις αρχές.

«Είναι δυνατόν να επέτρεψαν να ταξιδέψει πόνι μέσα σε αυτοκίνητο;»

Την είδηση για την μεταφορά του πόνι μέσα σε αυτοκίνητο, έκανε γνωστή ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων Ενρίκο Ρίτσι, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με το ζώο και διερωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν κανένας υπάλληλος της ναυτιλιακής εταιρείας Medmar Navi Spa να μην είδε ένα πόνι στριμωγμένο μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο; Είναι δυνατόν κανένας να μην θεώρησε απαραίτητο να καλέσει τους Καραμπινιέρους; Και, αν το προσωπικό γνώριζε πράγματι ήδη για την παρουσία του ζωύο, γιατί επιτράπηκε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, από τη στιγμή που πρόκειται για αξιέπαινη πράξη;».

Ο Ρίτσι κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία του Ποτσουόλι, ζητώντας να διερευνηθεί ο οδηγός για φερόμενη κακοποίηση ζώου, καθώς και να εξεταστούν οι ευθύνες όσων επέτρεψαν στο ζώο να ταξιδέψει υπό αυτές τις συνθήκες. Παράλληλα, έστειλε τις φωτογραφίες σε έναν βουλευτή, τον Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, ο οποίος ζήτησε να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του ζώου και το πόνι να απομακρυνθεί από την κατοχή του «για την προστασία της ευζωίας του».

