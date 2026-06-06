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Ποινή φυλάκισης ενός έτους και συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 36.800 ευρώ επέβαλε το δικαστήριο σε ιδιοκτήτη αλόγου για υπόθεση βασανισμού και βάναυσης μεταχείρισης ζώου στην Κρήτη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Αγίου Σύλλα Ηρακλείου το 2021. Τότε, εθελοντές φιλοζωικού σωματείου εντόπισαν το άλογο, με το όνομα «Άτλαντας», σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση μέσα σε χωράφι. Το ζώο ήταν δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και αιμορραγούσε συνεχώς.

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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας μέσω της νομικής της εκπροσώπησης. Από την πλευρά της υπογραμμίστηκε ότι «Ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη», καθώς αποτελεί ένδειξη σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και πιθανής εκδήλωσης διαπροσωπικής βίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι «στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά».