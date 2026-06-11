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Για όσους αγαπούν την ιππασία αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος του αθλήματος, υπάρχει μια διαφορετική επιλογή που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους σε όλο τον κόσμο. Το Hobby Horsing, γνωστό και ως «ψεύτικη ιππασία», είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα στο οποίο οι αθλητές χρησιμοποιούν ξύλινα ή υφασμάτινα αλογάκια και συμμετέχουν σε αγώνες εμπνευσμένους από την παραδοσιακή ιππασία.

Το άθλημα ξεκίνησε από τη Φινλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σταδιακά εξελίχθηκε από μια δημιουργική δραστηριότητα σε οργανωμένο αγωνιστικό χώρο. Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: στην υπερπήδηση εμποδίων (show jumping) και στην ιππική δεξιοτεχνία (dressage). Παρόλο που δεν υπάρχουν πραγματικά άλογα, οι αθλητές πρέπει να διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, ευλυγισία και αντοχή, αφού οι ίδιοι εκτελούν τις κινήσεις ενός αναβάτη και ταυτόχρονα «τρέχουν» σαν άλογο.

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Η δημοτικότητα του Hobby Horsing αυξήθηκε σημαντικά μετά την κυκλοφορία του φινλανδικού ντοκιμαντέρ Keppihevosten vallankumous («Επανάσταση των Χόμπι-Άλογων») το 2017. Η ταινία της σκηνοθέτιδας Selma Vilhunen παρουσίασε στο κοινό τον κόσμο των νεαρών αθλητών που αφιερώνουν χρόνο στην προπόνηση, στη δημιουργία των δικών τους αλόγων και στη συμμετοχή σε διοργανώσεις.

🐴 European hobby horse championship comes to Prague



Ready, set, hobby horse! Athletes holding stick horses compete in various events at the European hobby horse championship in Prague, Czech Republic. The one-day event brought together 243 competitors from 11 countries. pic.twitter.com/ZpO3eLSBfw June 10, 2026

Στη Φινλανδία, όπου γεννήθηκε το άθλημα, πραγματοποιούνται περιφερειακοί αγώνες αλλά και ετήσιο εθνικό πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια όμως το Hobby Horsing έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας και έχει αποκτήσει κοινότητες στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Hobby Horsing που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας συγκέντρωσε 243 αθλητές από 11 χώρες, δείχνοντας ότι η δραστηριότητα αυτή έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές φαινόμενο. Το 2024 πραγματοποιήθηκε επίσης το πρώτο αυστραλιανό εθνικό πρωτάθλημα στο Κουίνσλαντ.

Αν και για κάποιους μπορεί αρχικά να μοιάζει ασυνήθιστο, το Hobby Horsing έχει δημιουργήσει μια κοινότητα όπου η άθληση, η φαντασία και η αγάπη για τα άλογα συναντώνται. Ένα άθλημα διαφορετικό από τα άλλα, που αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα μπορεί να μετατρέψει ακόμα και ένα απλό παιχνίδι σε παγκόσμια τάση.