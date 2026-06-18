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Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα που σημειώθηκε στη Λέσβο, καθώς ο 75χρονος άνδρας από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος είχε τραυματιστεί έπειτα από χτύπημα αλόγου, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στις 05:00 τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν μετά το σοβαρό περιστατικό.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, όταν ο 75χρονος είχε βγει για να αγοράσει καφέ. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, δέχθηκε χτύπημα από άλογο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μετά το συμβάν μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική περίθαλψη, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του ήταν από την αρχή ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο παραπεμπτικό που εκδόθηκε από το Κέντρο Υγείας αναφερόταν ότι έφερε «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος δεν κατάφερε να αναρρώσει και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.