Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το δίπλωμα οδήγησης για αυτόματο αυτοκίνητο ανήκει στην κατηγορία Β, με τη διαφορά ότι η εκπαίδευση και η εξέταση πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην άδεια οδήγησης αναγράφεται ο κωδικός 078, ο οποίος απαγορεύει ρητά στον κάτοχο την οδήγηση οχημάτων με χειροκίνητο κιβώτιο.

Η διαδικασία απόκτησης, που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξέταση, ακολουθεί το ίδιο νομικό πλαίσιο και τις ίδιες ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης με το κλασικό δίπλωμα.

Η οδήγηση χειροκίνητου οχήματος από κατόχους διπλώματος με τον περιοριστικό κωδικό 078 επιφέρει σοβαρές κυρώσεις, καθώς θεωρείται παράνομη.

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Το «δίπλωμα οδήγησης μόνο για αυτόματο αυτοκίνητο» ανήκει όπως και το παλαιότερο δίπλωμα στην άδεια οδήγησης κατηγορίας Β (ΙΧ επιβατικό), με τη διαφορά ότι η εκπαίδευση και η εξέταση γίνονται αποκλειστικά με όχημα αυτόματου κιβωτίου.

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Μετά την επιτυχή εξέταση, στη στήλη 12 της πλαστικής κάρτας αναγράφεται ο κωδικός 078, ο οποίος αποτελεί τη νομική «σφραγίδα» που ξεχωρίζει αυτό το δίπλωμα από το «κλασικό».

Πώς γίνεται η εκπαίδευση και οι εξετάσεις

Η διαδικασία είναι, βήμα προς βήμα, ίδια με αυτή του διπλώματος για χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο ενδιαφερόμενος:

Καταθέτει δικαιολογητικά στη σχολή οδηγών ή μέσω gov.gr — απαιτούνται μεταξύ άλλων πρόσφατες φωτογραφίες, αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, ΑΦΜ και τα σχετικά παράβολα. Οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet είναι απαραίτητοι, καθώς η υποβολή αιτήσεων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Παρακολουθεί θεωρητικά μαθήματα (κώδικας οδικής κυκλοφορίας, σήματα κ.λπ.) — συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 21 ωρών — και περνά κατόπιν από την εξέταση γνώσεων στη θεωρία. Κάνει πρακτική εκπαίδευση, με τουλάχιστον 25 ώρες πρακτικών μαθημάτων, εξ ολοκλήρου σε αυτόματο όχημα. Δίνει την πρακτική εξέταση (πορεία) με το ίδιο αυτόματο όχημα, στην οποία ελέγχονται τα ίδια στοιχεία (θέση στο δρόμο, χειρισμοί, τήρηση σηματοδότησης, στάθμευση κ.λπ.) με τη μοναδική διαφορά ότι ο υποψήφιος δεν χρειάζεται να διαχειριστεί το τρίτο πεντάλ του συμπλέκτη.

Αν ο υποψήφιος πετύχει, παραλαμβάνει δίπλωμα με τον κωδικό 078.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)16/04/2021

Οι διαφορές από τη διαδικασία για χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

Η μεγαλύτερη διαφορά δεν βρίσκεται στη διαδικασία αλλά στο αποτέλεσμα:

Ό σοι εξεταστούν και πάρουν δίπλωμα με χειροκίνητο μπορούν να οδηγήσουν και χειροκίνητα και αυτόματα αυτοκίνητα, χωρίς κανέναν περιορισμό. Αντίθετα, όποιος εξεταστεί μόνο σε αυτόματο περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτόματα οχήματα, καθώς ο κωδικός 78 απαγορεύει την οδήγηση αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο.

Αντίθετα, όποιος εξεταστεί μόνο σε αυτόματο περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτόματα οχήματα, καθώς ο κωδικός 78 απαγορεύει την οδήγηση αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο. Η εκπαίδευση σε αυτόματο είναι λίγο πιο απλή σε επίπεδο χειρισμών, αφού λείπει η διαχείριση συμπλέκτη-ταχυτήτων, κάτι που μειώνει τον γνωστικό φόρτο του νέου οδηγού και του επιτρέπει να συγκεντρωθεί περισσότερο στο περιβάλλον, στη σήμανση και στην κυκλοφορία.

Η «θεωρία» είναι ουσιαστικά ίδια και για τις δύο κατηγορίες, καθώς αφορά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας γενικά και όχι το είδος του κιβωτίου.

Δεν υπάρχει διαφορά στις ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης που ορίζει ο νόμος — και οι δύο κατηγορίες ακολουθούν το ίδιο ελάχιστο πλαίσιο ωρών θεωρίας και πρακτικής.

Υπάρχει οικονομική διαφορά;

Το συνολικό κόστος απόκτησης διπλώματος με αυτόματο κιβώτιο διαμορφώνεται κατά μέσο όρο γύρω στα 1.000 ευρώ, χωρίς να διαφέρει ουσιωδώς από το κόστος του «παραδοσιακού» διπλώματος. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) και τα προβλεπόμενα παράβολα (όπως το ενιαίο παράβολο αρχικής χορήγησης και τα παράβολα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης). Οι όποιες αποκλίσεις στην τιμή οφείλονται κυρίως σε διαφορές μεταξύ σχολών οδήγησης και περιοχών της χώρας, όχι στο είδος του κιβωτίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το κόστος για αυτόματο μπορεί να είναι ελαφρώς χαμηλότερο, αν η εκπαίδευση γίνει πιο γρήγορα λόγω μειωμένης δυσκολίας εκμάθησης — αυτό όμως εξαρτάται από τον υποψήφιο και όχι από πάγιο κανόνα τιμολόγησης.

Ποιο όχημα επιτρέπεται και ποιο όχι να οδηγεί ο κάτοχος διπλώματος για αυτόματο

Με δίπλωμα «μόνο για αυτόματο» (κωδικός 078) επιτρέπεται:

Η οδήγηση οποιουδήποτε επιβατικού αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο , μέγιστου μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους, σχεδιασμένου για μεταφορά έως 8 επιβατών (πλέον του οδηγού).

, μέγιστου μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους, σχεδιασμένου για μεταφορά έως 8 επιβατών (πλέον του οδηγού). Η οδήγηση τέτοιου οχήματος και σε συνδυασμό με τρέιλερ, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές βάρους.

Δεν επιτρέπεται:

Η οδήγηση αυτοκινήτου με χειροκίνητο (μηχανικό) κιβώτιο ταχυτήτων, ακόμη και σε έκτακτη ανάγκη. Αν χρειαστεί ο κάτοχος να οδηγήσει χειροκίνητο, πρέπει πρώτα να περάσει ξανά από εξετάσεις (τουλάχιστον την πρακτική) με χειροκίνητο όχημα, ώστε να αφαιρεθεί ο περιορισμός από την άδειά του.

Ζητήματα ασφαλείας που αξίζει να προσέξουμε

Το πρόστιμο παράβασης είναι σοβαρό. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί χειροκίνητο όχημα ενώ έχει δίπλωμα μόνο για αυτόματο, αντιμετωπίζεται ουσιαστικά σαν να μην έχει δίπλωμα καθόλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε πρόστιμα και πιθανή αφαίρεση άδειας/πινακίδων.

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί χειροκίνητο όχημα ενώ έχει δίπλωμα μόνο για αυτόματο, αντιμετωπίζεται ουσιαστικά σαν να μην έχει δίπλωμα καθόλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε πρόστιμα και πιθανή αφαίρεση άδειας/πινακίδων. Ελέγχετε πάντα τη στήλη 12 της πλαστικής κάρτας πριν καθίσετε στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου που δεν σας ανήκει (π.χ. δανεικό ή ενοικιαζόμενο όχημα), ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει αυτόματο κιβώτιο.

πριν καθίσετε στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου που δεν σας ανήκει (π.χ. δανεικό ή ενοικιαζόμενο όχημα), ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει αυτόματο κιβώτιο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. διακομιδή, μοναδικό διαθέσιμο όχημα με χειροκίνητο), ο κάτοχος διπλώματος 078 δεν έχει νομικό δικαίωμα να οδηγήσει, όσο πιεστική κι αν είναι η κατάσταση — καλό είναι αυτό να λαμβάνεται υπόψη όταν κάποιος αποφασίζει ποιο δίπλωμα να αποκτήσει, ειδικά αν συχνά βρίσκεται σε περιβάλλον με χειροκίνητα οχήματα (π.χ. οικογενειακό αυτοκίνητο, εργασία).

(π.χ. διακομιδή, μοναδικό διαθέσιμο όχημα με χειροκίνητο), ο κάτοχος διπλώματος 078 δεν έχει νομικό δικαίωμα να οδηγήσει, όσο πιεστική κι αν είναι η κατάσταση — καλό είναι αυτό να λαμβάνεται υπόψη όταν κάποιος αποφασίζει ποιο δίπλωμα να αποκτήσει, ειδικά αν συχνά βρίσκεται σε περιβάλλον με χειροκίνητα οχήματα (π.χ. οικογενειακό αυτοκίνητο, εργασία). Τα ηλεκτρικά/υβριδικά οχήματα έχουν διαφορετική «προσωπικότητα» οδήγησης (άμεση απόκριση γκαζιού, ανάκτηση ενέργειας, χαμηλότερο κέντρο βάρους λόγω μπαταριών), κάτι που πολλές σχολές πλέον ενσωματώνουν στην εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τέτοια οχήματα, ώστε ο νέος οδηγός να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες συνθήκες κυκλοφορίας.

(άμεση απόκριση γκαζιού, ανάκτηση ενέργειας, χαμηλότερο κέντρο βάρους λόγω μπαταριών), κάτι που πολλές σχολές πλέον ενσωματώνουν στην εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τέτοια οχήματα, ώστε ο νέος οδηγός να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες συνθήκες κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει «κατώτερη» ποιότητα εκπαίδευσης επειδή γίνεται σε αυτόματο· η θεωρία, η γνώση κανόνων κυκλοφορίας και η ασφαλής συμπεριφορά στον δρόμο εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο και στις δύο κατηγορίες.