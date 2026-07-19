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Επίδειξη ταχύτητας, ψυχραιμίας και αγωνιστικής ωριμότητας έκανε ο Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix του Βελγίου. Ο 19χρονος Ιταλός κέρδισε στην απαιτητική πίστα του Σπα, έφτασε τις έξι νίκες στους πρώτους δέκα αγώνες της χρονιάς και άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Από την pole position στην έκτη νίκη

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Ο Αντονέλι ξεκίνησε από την pole position, αλλά η εξέλιξη του αγώνα δεν ήταν ένας απλός περίπατος. Ο Σαρλ Λεκλέρ εκμεταλλεύτηκε την περίοδο του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας και πέρασε προσωρινά στην κορυφή. Ο οδηγός της Mercedes, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία του και δέκα γύρους πριν από το τέλος ανέκτησε την πρώτη θέση.

Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού έπειτα από 44 γύρους, με χρόνο 1:24:42.479, αφήνοντας τον Λεκλέρ μόλις 1,952 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Μαξ Φερστάπεν συμπλήρωσε το βάθρο, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά τους δύο πρωτοπόρους. Τα επίσημα αποτελέσματα της Formula 1.

Καταστροφικό απόγευμα για τον Ράσελ

Ο μεγάλος χαμένος του αγώνα ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός αντιμετώπισε πρόβλημα ισχύος και στον πρώτο γύρο είχε επαφή με τον Λιούις Χάμιλτον, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αμμοπαγίδα και να εγκαταλείψει.

Ο Χάμιλτον δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων, αλλά κατάφερε να τερματίσει τέταρτος, πίσω από τον Φερστάπεν. Η Ferrari βρέθηκε επίσης υπό εξέταση για μη ασφαλή έξοδο του Χάμιλτον από τα πιτ. Πέμπτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Λάντο Νόρις, παρά την εκκίνησή του από τη 13η θέση, ανέβηκε μέχρι την έβδομη. Το χρονικό του αγώνα από το Reuters.

Οι πέντε πρώτοι στο Grand Prix του Βελγίου

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Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 25 βαθμοί Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 18 βαθμοί Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – 15 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον – Ferrari – 12 βαθμοί Όσκαρ Πιάστρι – McLaren – 10 βαθμοί

Οι πέντε πρώτοι στην παγκόσμια βαθμολογία οδηγών

Κίμι Αντονέλι – Mercedes – 204 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον – Ferrari – 159 βαθμοί Τζορτζ Ράσελ – Mercedes – 154 βαθμοί Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari – 126 βαθμοί Λάντο Νόρις – McLaren – 103 βαθμοί

Ο Αντονέλι προηγείται πλέον με διαφορά 45 βαθμών από τον Χάμιλτον και 50 από τον Ράσελ. Η επίσημη βαθμολογία οδηγών.

Οι πέντε πρώτες ομάδες – κατασκευαστές

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Mercedes – 358 βαθμοί Ferrari – 285 βαθμοί McLaren – 195 βαθμοί Red Bull Racing – 151 βαθμοί Alpine – 61 βαθμοί

Η Mercedes διατηρεί προβάδισμα 73 βαθμών απέναντι στη Ferrari, παρά την εγκατάλειψη του Ράσελ