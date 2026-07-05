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Η στρατηγική της Ferrari κατά τη διάρκεια του αγώνα στέρησε από την ομάδα το ενδεχόμενο να τερματίσει με το απόλυτο 1-2.

Ο Λιούις Χάμιλτον υποχώρησε στην τρίτη θέση της κατάταξης, επιτρέποντας στον Τζορτζ Ράσελ να ανέβει στο βάθρο των νικητών.

Ο Κίμι Αντονέλι, παρά την κατάκτηση της pole position, αντιμετώπισε προβλήματα στο μονοθέσιο και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δέκατη έκτη θέση.

Ο αγώνας στο Σίλβερστοουν ολοκληρώθηκε υπό το καθεστώς του αυτοκινήτου ασφαλείας, σημειώνοντας παράλληλα ρεκόρ προσέλευσης με 564.000 θεατές στο τριήμερο.

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Η Ferrari έκανε στο Σίλβερστοουν αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα όταν όλα μοιάζουν να της πηγαίνουν καλά: κέρδισε τον αγώνα, αλλά κατάφερε να αφήσει και μια πικρή γεύση. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε μια μεγάλη και απολύτως δίκαιη νίκη στο βρετανικό Grand Prix, όμως η Scuderia έχασε μέσα από τα χέρια της το 1-2, με τον Λιούις Χάμιλτον να πέφτει τρίτος πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ.



Ο αγώνας είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου απογεύματος Formula 1: δυνατή εκκίνηση, μάχες, αλλαγές στρατηγικής, ποινές, προβλήματα, εγκατάλειψη του Φερστάπεν και τελικά ένα άδοξο φινάλε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Λεκλέρ, που ξεκίνησε δεύτερος πίσω από τον Κίμι Αντονέλι, πέρασε μπροστά από νωρίς και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Ο Αντονέλι, που είχε εντυπωσιάσει με την pole position και είχε ήδη κερδίσει το Sprint του Σαββάτου, δεν κατάφερε να μετατρέψει το μεγάλο του τριήμερο σε βάθρο, καθώς προβλήματα στο μονοθέσιο και τρία pit stop τον έριξαν τελικά στη 16η θέση. (Silverstone)



Και εκεί που όλα έδειχναν ότι η Ferrari θα έφευγε από το Σίλβερστοουν με το απόλυτο, ήρθε η γνωστή… κόκκινη αυτοχειρία. Η απόφαση να μπει ο Χάμιλτον στα pit μετά την έξοδο του Μαξ Φερστάπεν στον 48ο γύρο από τους 52 αποδείχθηκε καταστροφική για τη δεύτερη θέση. Ο Βρετανός είχε ρυθμό, είχε παλέψει, είχε αντέξει ακόμη και την ποινή των πέντε δευτερολέπτων για πρόωρη εκκίνηση, αλλά η στρατηγική της ομάδας του στέρησε το 1-2.



Έτσι, ανάμεσα στα δύο κόκκινα βέλη δεν μπήκε ο Αντονέλι, αλλά ο Τζορτζ Ράσελ. Η Mercedes, παρότι είδε τον poleman της να βυθίζεται στην κατάταξη, βρήκε παρηγοριά με τον Ράσελ, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο του Grand Prix της πατρίδας του. Ήταν και τυχερός, αλλά στη Formula 1 η τύχη ευνοεί όποιον είναι εκεί για να την αρπάξει.



Για τη Ferrari, η νίκη του Λεκλέρ είναι σημαντική. Αλλά η χαμένη δεύτερη θέση του Χάμιλτον πονάει, γιατί τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται κάθε Κυριακή. Η Scuderia είχε μπροστά της μια ιστορική εικόνα: δύο Ferrari στις δύο πρώτες θέσεις στο Σίλβερστοουν. Αντί γι’ αυτό, έφυγε με νίκη, αλλά και με ένα ακόμη ερώτημα: πόσες φορές μπορεί μια ομάδα να κερδίζει και ταυτόχρονα να θυμώνει τους δικούς της ανθρώπους;



Το Σίλβερστοουν είχε ρεκόρ προσέλευσης με 564.000 θεατές στο τριήμερο και χάρισε μια από τις πιο γεμάτες παραστάσεις της χρονιάς. Μόνο που για τη Ferrari, ακόμη και στις καλές της μέρες, η τελειότητα παραμένει μια άσκηση που συχνά τη χαλάει μόνη της.