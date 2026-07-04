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Ο Ιταλός οδηγός άφησε πίσω του τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Αυτή είναι η πέμπτη φετινή pole position για τον Αντονέλι, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ομάδας του στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε δυσκολίες και θα εκκινήσει από την τέταρτη σειρά του grid.

Οι οδηγοί της McLaren απέτυχαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, μένοντας μακριά από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

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Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει να γράφει με θράσος, ταχύτητα και ωριμότητα τη δική του ιστορία στη Formula 1. Μετά τη νίκη του στο Sprint του Σίλβερστοουν, ο Ιταλός οδηγός της Mercedes κατέκτησε και την pole position για το βρετανικό Grand Prix, αφήνοντας πίσω του τις δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

Ήταν μία από εκείνες τις εμφανίσεις που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης: καθαρός γύρος, ψυχραιμία στην πίεση και απόλυτη εκτέλεση την κρίσιμη στιγμή.



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Ο Αντονέλι σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:28.111, κερδίζοντας τον Λεκλέρ με διαφορά 0,175 δευτερολέπτων, ενώ ο Χάμιλτον έμεινε τρίτος. Για τη Ferrari, πάντως, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρηθεί απογοητευτικό, καθώς και τα δύο μονοθέσια βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα, δίνοντας ελπίδες για έναν δυνατό αγώνα. Για τον Χάμιλτον ειδικά, μπροστά στο βρετανικό κοινό, κάθε εμφάνιση στο Σίλβερστοουν έχει ξεχωριστό βάρος, καθώς εκεί έχει γράψει μερικές από τις πιο μεγάλες σελίδες της καριέρας του.



Η Mercedes, όμως, ήταν ξανά η ομάδα που έκανε τη διαφορά. Ο Αντονέλι ήταν ταχύτερος και στις δύο προσπάθειές του στο Q3, δείχνοντας ότι δεν πήρε την pole από συγκυρία, αλλά από καθαρή ανωτερότητα. Ακόμη και όταν οι Ferrari έδειξαν ικανές να απειλήσουν, ο Ιταλός απάντησε με έναν ακόμη καλύτερο γύρο στο τέλος. Αυτή ήταν η πέμπτη φετινή pole position για τον Αντονέλι, με τη Mercedes να διατηρεί το απόλυτο στις κατατακτήριες δοκιμές της σεζόν.



Πίσω από την πρώτη τριάδα, ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, έχοντας νωρίτερα μια έξοδο που του κόστισε ρυθμό και σιγουριά. Ο Ιζάκ Χατζάρ εντυπωσίασε με την πέμπτη θέση, ενώ η McLaren δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, με τους Νόρις και Πιάστρι να μένουν μακριά από την κορυφή. Ακόμη πιο προβληματική ήταν η εικόνα του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την τέταρτη σειρά της εκκίνησης, σε ένα τριήμερο όπου η Red Bull δείχνει να ψάχνει απαντήσεις.



Το Σίλβερστοουν είναι πίστα που τιμωρεί τα λάθη. Οι γρήγορες καμπές, οι αλλαγές του ανέμου και η ανάγκη απόλυτης εμπιστοσύνης στο μονοθέσιο μετατρέπουν κάθε γύρο σε δοκιμασία νεύρων. Ο Αντονέλι, όμως, οδήγησε σαν ώριμος πρωταθλητής. Δεν παρασύρθηκε από τη λάμψη της Ferrari, ούτε από το βάρος της πίστας, ούτε από την πίεση του Χάμιλτον μέσα στο «σπίτι» του.



Ο αγώνας της Κυριακής αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Αντονέλι θα ξεκινήσει από την καλύτερη δυνατή θέση, όμως πίσω του θα έχει δύο Ferrari που δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Ο Λεκλέρ θα κυνηγήσει την ευκαιρία από την πρώτη σειρά, ενώ ο Χάμιλτον, στο Σίλβερστοουν, δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ξεγραμμένος.



Η pole position, πάντως, ανήκει δικαιωματικά στον Κίμι Αντονέλι. Και μαζί της, ένα ακόμη μήνυμα: η νέα γενιά της Formula 1 δεν έρχεται απλώς. Είναι ήδη εδώ.