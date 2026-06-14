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Η Ferrari δεν κέρδισε σήμερα στη Βαρκελώνη μόνο με την ταχύτητα του Λιούις Χάμιλτον. Κέρδισε κυρίως με το μυαλό της. Με άψογη διαχείριση ελαστικών, ψύχραιμες αποφάσεις στα pit stop και έναν Χάμιλτον που έδειξε ξανά γιατί παραμένει ένας από τους πιο ολοκληρωμένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, η Scuderia πήρε μια νίκη με ιδιαίτερο βάρος, σε έναν αγώνα όπου η στρατηγική έκανε τη διαφορά.



Η Βαρκελώνη είδε σήμερα έναν Λιούις Χάμιλτον όπως τον θυμόταν η Formula 1 στις μεγάλες του ημέρες: υπομονετικό όταν έπρεπε, επιθετικό όταν άνοιξε το παράθυρο και απόλυτα ψύχραιμο όταν ο αγώνας μπήκε στη ζώνη των αποφάσεων.



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Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari πέρασε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι της Βαρκελώνης, αφήνοντας δεύτερο τον Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και τρίτο τον Λάντο Νόρις με McLaren. Ήταν ένα αμιγώς βρετανικό βάθρο, αλλά η μεγάλη ιστορία της ημέρας γράφτηκε στα κόκκινα.



Γιατί αυτή η νίκη δεν ήταν απλώς μια προσωπική επιστροφή του Χάμιλτον. Ήταν και μια απάντηση της Ferrari σε όσους αμφισβητούσαν αν μπορεί να κερδίσει αγώνες με καθαρή στρατηγική, όχι μόνο με στιγμές ταχύτητας.



Από νωρίς φάνηκε ότι ο αγώνας δεν θα κρινόταν μόνο στην πίστα. Η Mercedes είχε τον Ράσελ σε θέση ισχύος, ο Νόρις παρέμενε απειλητικός, ενώ ο Φερστάπεν, για ακόμη μία φορά, δεν κατάφερε να μετατρέψει την παρουσία του σε πραγματική διεκδίκηση της νίκης. Η Red Bull δεν βρήκε ποτέ το απαιτούμενο ρυθμό για να βάλει τον Ολλανδό μέσα στη μάχη της κορυφής.



Η Ferrari, αντίθετα, διάβασε σωστά τον αγώνα. Δεν πανικοβλήθηκε όταν ο Χάμιλτον χρειάστηκε να μπει σε στρατηγική πολλών αλλαγών. Αντίθετα, την έκανε όπλο. Τα pit stop ήρθαν τη σωστή στιγμή, τα ελαστικά αξιοποιήθηκαν με ακρίβεια και η ομάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις συνθήκες του αγώνα.



Το κρίσιμο σημείο ήρθε όταν η Ferrari πήρε την απόφαση να φέρει τον Χάμιλτον για νέο pit stop σε συνθήκες Virtual Safety Car. Ήταν η κίνηση που άλλαξε οριστικά την εικόνα του γκραν πρι. Ο Χάμιλτον επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Ράσελ, με φρέσκα ελαστικά και με καθαρό δρόμο για να χτίσει διαφορά.



Από εκεί και πέρα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: διαχειρίστηκε. Όχι αμυντικά, αλλά κυριαρχικά. Άνοιξε τη διαφορά, κράτησε τον έλεγχο και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.



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Πίσω του, ο Ράσελ προσπάθησε να κρατηθεί μέσα στο παιχνίδι, αλλά η Mercedes δεν είχε την απάντηση στη στρατηγική της Ferrari. Ο Νόρις, σταθερός και γρήγορος, εκμεταλλεύτηκε τις ανακατατάξεις των τελευταίων γύρων και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.



Ο αγώνας είχε και το δράμα του. Ο Σαρλ Λεκλέρκ, που ήδη είχε ζήσει ένα δύσκολο τριήμερο, βγήκε εκτός στους τελευταίους γύρους, όταν έχασε τον έλεγχο και οδηγήθηκε εκτός μάχης. Για τη Ferrari, η εικόνα ήταν διπλή: από τη μία η απογοήτευση για τον Μονεγάσκο, από την άλλη η μεγάλη δικαίωση για το γκαράζ του Χάμιλτον.



Όσο για τον Φερστάπεν, η Βαρκελώνη ήταν ακόμη ένας αγώνας όπου «κάτι έλειπε». Ο Ολλανδός δεν κατάφερε να μπει στη μάχη της νίκης και είδε ξανά τους αντιπάλους του να παίρνουν το κέντρο της σκηνής. Σε μια πίστα όπου η ισορροπία, η φθορά των ελαστικών και η στρατηγική παίζουν καθοριστικό ρόλο, η Red Bull δεν βρήκε την απάντηση.



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Η σημερινή νίκη του Χάμιλτον είναι η πρώτη του με τη Ferrari και έχει συμβολική αξία πολύ μεγαλύτερη από τους βαθμούς. Είναι η στιγμή που ο γάμος του με τη Scuderia αποκτά την πρώτη μεγάλη του εικόνα: τον Χάμιλτον στο ψηλότερο σκαλί, στα κόκκινα, με τη Ferrari να πανηγυρίζει μια νίκη που σχεδιάστηκε όσο και οδηγήθηκε.