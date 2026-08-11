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Γιατί πριν γίνει κάποιος μεγάλος οδηγός, πρέπει πρώτα να μάθει να γίνεται καλύτερος άνθρωπος.

Για έναν 16χρονο που ονειρεύεται κάποια στιγμή να βρεθεί στη Formula 1, ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη διαπίστωση απ’ όλες.

«Επέστρεψα με πολύ περισσότερες εμπειρίες, όχι μόνο ως οδηγός αλλά και ως άνθρωπος».

Και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, είχε μαζί του κάτι περισσότερο από δεδομένα, χρόνους και επαφές.

Έμαθε πώς είναι να φεύγεις από την ασφάλεια του γνώριμου, να μπαίνεις σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, να συνεργάζεσαι με ανθρώπους υπερβαίνοντας τα γλωσικά εμπόδια, να αντιμετωπίζεις συνθήκες που δεν ελέγχεις και να βρίσκεις τον τρόπο να προχωράς.

Γιατί μέσα σε 30 ημέρες δεν έμαθε μόνο πώς συμπεριφέρεται ένα ταχύτατο μονοθέσιο στο βρεγμένο Fuji Speedway.

Ίσως μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα μέχρι σήμερα.

Η Ιαπωνία ήταν ένα τέτοιο βήμα.

Γι’ αυτό και δεν μιλά για προορισμό.

Υπάρχουν πολλά πρωταθλήματα, πολλές πίστες, πολλές δοκιμές και ακόμη περισσότερες στιγμές στις οποίες ένας οδηγός θα πρέπει να αποδείξει ξανά από την αρχή ότι αξίζει να βρίσκεται εκεί.

Η Formula 1 βρίσκεται ακόμη μακριά. Η διαδρομή είναι μεγάλη και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πού θα καταλήξει.

Ίσως αυτή να είναι τελικά η ουσία ενός τέτοιου ταξιδιού.

«Μου έδειξε ότι όταν παραμένεις ήρεμος, δουλεύεις σκληρά και έχεις ανοιχτό μυαλό, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά».

«Το να ταξιδέψω σε μια άλλη χώρα, να συνεργαστώ με μία εντελώς νέα ομάδα και να οδηγήσω για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula Regional ήταν μια μεγάλη πρόκληση».

Η απάντηση δεν αφορά ούτε την αεροδυναμική, ούτε τα φρένα, ούτε τους χρόνους.

Τι του δίδαξε η Ιαπωνία ως άνθρωπο;

Η τελευταία ερώτηση ίσως είναι και η πιο σημαντική.

Αντίθετα, του έδειξε πόση δουλειά υπάρχει ακόμη.

Αλλά δεν του έδωσε την ψευδαίσθηση ότι ο δρόμος είναι εύκολος.

«Αυτή η δοκιμή μου έδωσε αυτοπεποίθηση ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο».

Η δοκιμή στην Ιαπωνία του έδωσε αυτοπεποίθηση.

«Στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να δουλεύω ακόμη πιο σκληρά».

Και κυρίως, πώς μπορεί να γίνει καλύτερος;

Πώς μπορεί να γίνει ταχύτερος; Πώς μπορεί να προσαρμοστεί πιο γρήγορα; Πώς μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση; Πώς μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα ένα αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα με τους μηχανικούς;

Και το σημαντικότερο είναι ότι ο ίδιος δεν επέστρεψε θεωρώντας ότι έχει βρει όλες τις απαντήσεις.

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Μετά από 8 χρόνια αγωνιστικής δράσης στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σκανδιναβία, η Ιαπωνία ήταν το επόμενο μεγάλο σχολείο.

Κάπου εδώ, όμως, επιστρέφουμε στον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι.

Είναι η δημιουργία μιας οργανωμένης ελληνικής διαδρομής προς τα κορυφαία επίπεδα του διεθνούς motorsport, με αθλητική εξέλιξη, τεχνική εκπαίδευση, διεθνείς συνεργασίες, οργανωτική υποστήριξη και σταδιακή συμμετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων.

Γιατί ο στόχος του Greece to F1 είναι μεγαλύτερος από ένα αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη παρουσία μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη ευρύτερου διαλόγου γύρω από τη συνεργασία Ελλάδας και Ιαπωνίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αξιοποίηση της ιαπωνικής εμπειρίας στο πλαίσιο της παρουσίας του Greece to F1 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα για το 2026.

Το επόμενο διάστημα, τα συμπεράσματα που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης του Greece to F1.

«Με εμπιστεύθηκαν, με βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και έκαναν αυτή την εμπειρία πραγματικά αξέχαστη».

«Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα με μία τόσο έμπειρη ομάδα».

Ο Παυλόπουλος μιλά με σεβασμό για την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να οδηγήσει για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula Regional.

«Θα ήθελα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Η Team LeMans ήταν μία από αυτές.

Υπάρχουν συνεργασίες που κρατούν λίγες ημέρες και αφήνουν όμως κάτι που μένει.

Τα μικρότερα αδέλφια του Τζωρτζ Σεμπάστιαν παρακαλουθούν τις ρυθμίσεις στο μονοθέσιο στο εργοστάσιο της Team LeMans.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων στην ecinisi.gr για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η οικογένειά μου ήταν πάντα δίπλα μου και αυτό μου δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο».

Άλλωστε η ecinisi.gr έχει αποδείξει μέσα απο τις δράσεις της ότι στέκεται δίπλα στο πλευρό των νέων αθλητών που προσπαθούν να πετύχουν διακρίσεις για τη χώρα, βασιζόμενοι μόνο στις δικές τους δυνάμεις και χωρίς την αρωγή της πολιτείας.

Η ecinisi.gr, η οικογένειά του και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από το project αποτελούν μέρος της διαδρομής.

«Τέτοιες ευκαιρίες δεν έρχονται χωρίς ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα».

Για τον ίδιο τον Παυλόπουλο, η στήριξη αυτή δεν είναι κάτι θεωρητικό.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου στρατηγικών εταιρικών και θεσμικών συνεργασιών, το οποίο θα μειώνει σταδιακά το βάρος που μέχρι σήμερα έχει επωμισθεί σε μεγάλο βαθμό η οικογένεια του οδηγού.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του Greece to F1.

Μια αγωνιστική πορεία αυτού του επιπέδου δεν μπορεί να στηρίζεται μακροπρόθεσμα μόνο στις οικονομικές και επιχειρησιακές δυνατότητες μιας οικογένειας.

«Ξέρω ότι βρίσκομαι ακόμη στην αρχή της διαδρομής μου στη Formula Regional, οπότε κάθε εμπειρία με βοηθά να εξελίσσομαι».

Και δεν κρύβει ότι το επόμενο βήμα θα απαιτήσει ακόμη περισσότερη δουλειά.

«Θέλω να κατανοήσω ακόμη καλύτερα το αυτοκίνητο και να γίνομαι πιο γρήγορος στην προσαρμογή μου σε νέες συνθήκες».

Δεν αντιμετωπίζει τη βελτίωση ως υποχρέωση.

«Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορώ να βελτιωθώ και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει».

Ο ίδιος ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν γνωρίζει ότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή.

Είναι να βρεθεί το περιβάλλον που θα υπηρετήσει καλύτερα τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του οδηγού.

Το ζητούμενο δεν είναι να επιλεγεί απλώς το πιο γρήγορο ή το πιο εντυπωσιακό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Greece to F1 συνεχίζει να αξιολογεί τις επιλογές της, εξετάζοντας παράλληλα τη μετάβαση του πρωταθλήματος σε νέο τεχνικό πακέτο, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς δυνατότητες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί η τελική απόφαση.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, η Formula Regional Japan αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους υποψηφίους για το επόμενο αγωνιστικό βήμα του Παυλόπουλου.

Η πρώτη δοκιμή στην πίστα του Fuji.

Ένα σύστημα στο οποίο η τεχνική κατάρτιση, η προσομοίωση, οι ομάδες, οι κατασκευαστές, οι πίστες και οι άνθρωποι του motorsport λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως κομμάτια του ίδιου οικοσυστήματος.

Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η Ιαπωνία δεν προσφέρει απλώς διαφορετικές αγωνιστικές κατηγορίες.

Εξετάστηκαν παράλληλα η Formula Regional Japan, η Super Formula Lights, η Super Formula και η Ιαπωνική Formula 4.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκαν επαφές και συνεργασίες με οργανισμούς και ομάδες όπως η Team LeMans, η B-Max Racing, η Servus Japan, η Docomo Team Dandelion Racing, η AIWIN και η DOME, ενώ υπήρξαν επαφές με εκπροσώπους που συνδέονται με τα οικοσυστήματα της Honda/HRC και της Toyota.

Και αυτό σήμαινε επαφές με ομάδες, κατασκευαστές, οργανισμούς και ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα της αγωνιστικής πυραμίδας.

Το Greece to F1 θέλησε να εξετάσει το σύνολο του ιαπωνικού μοντέλου.

Αν η δοκιμή στο Fuji ήταν η αγωνιστική κορύφωση, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο μοναδικός λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αποστολή.

«Ακόμη και μέσα στη βροχή μπορούσες να καταλάβεις πόσο ιδιαίτερη πίστα είναι».

Και όλα αυτά μέσα στη βροχή.

«Οι τεχνικές ανηφορικές στροφές του τελευταίου τομέα δοκιμάζουν πραγματικά τις ικανότητές σου ως οδηγού».

Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται στον τελευταίο τομέα.

Η μεγάλη ευθεία είναι το πρώτο στοιχείο που τραβά την προσοχή.

«Το να βρεθείς πραγματικά εκεί είναι κάτι τελείως διαφορετικό».

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική.

Ο Παυλόπουλος είχε οδηγήσει πολλές φορές το Fuji μέσω προσομοιωτή.

«Κοιτάζοντας πίσω, πιστεύω ότι εμπειρίες σαν κι αυτή σε βοηθούν να γίνεις πιο ολοκληρωμένος οδηγός και να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις όταν υπάρχει πίεση».

Και τελικά, αυτές οι δύσκολες στιγμές μπορεί να είναι πιο χρήσιμες από έναν εύκολο γύρο.

«Σε δύσκολες συνθήκες πρέπει να παραμένεις ήρεμος, να έχεις συνεχώς αντίληψη του τι συμβαίνει γύρω σου και να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις».

Σε τέτοιες στιγμές, η ταχύτητα δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο.

«Μου θύμισε ότι στην πίστα μπορούν να συμβούν τα πάντα και ότι κάθε κατάσταση είναι μία ευκαιρία να μάθεις κάτι».

Στέκεται όμως στο μάθημα που του άφησε.

Ο ίδιος δεν επιλέγει να σταθεί στις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Στη διάρκεια μιας από τις περιόδους υπήρξε μια δύσκολη στιγμή μέσα στην κίνηση.

Ήταν ένα μάθημα για το πώς λειτουργεί μια επαγγελματική αγωνιστική ομάδα αυτού του επιπέδου.

Για τον Παυλόπουλο, η ημέρα στο Fuji δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία να οδηγήσει.

«Για έναν νέο οδηγό αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά από ανθρώπους με τόσο μεγάλη εμπειρία».

Ο οδηγός και οι μηχανικοί κατάφεραν να εντοπίσουν μικρές αλλαγές στο στήσιμο που βοήθησαν το αυτοκίνητο να γίνει πιο σταθερό στις βρεγμένες συνθήκες.

«Παρότι υπήρχε γλωσσικό εμπόδιο με ορισμένα μέλη της ομάδας, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε πολύ καλά».

Η διαφορετική γλώσσα θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο.

«Από την πρώτη στιγμή με έκαναν να αισθανθώ ευπρόσδεκτος και άνετα μέσα στην ομάδα».

Στην πρώτη του επαφή με την Team LeMans, ο Παυλόπουλος βρήκε ένα περιβάλλον που τον βοήθησε να προσαρμοστεί.

Το αυτοκίνητο δεν σου επιτρέπει να είσαι απλώς γρήγορος.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της μετάβασης σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

«Σε αυτές τις ταχύτητες πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, γιατί ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να σου κοστίσει πολύ χρόνο».

Και όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο μικραίνουν τα περιθώρια λάθους.

«Η αυξημένη αεροδυναμική πρόσφυση, τα φρένα και η συνολική αίσθηση βρίσκονται σε άλλο επίπεδο».

«Έμαθα πολλά για το Formula Regional, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό μονοθέσιο από τη Formula 4», εξηγεί.

Το αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη αεροδυναμική πρόσφυση, διαφορετική συμπεριφορά, ισχυρότερα φρένα και πολύ υψηλότερες απαιτήσεις από τον οδηγό.

Η μετάβαση από τη Formula 4 στη Formula Regional δεν είναι απλώς μια αύξηση ταχύτητας.

Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει.

Υπάρχει η απαίτηση να μαθαίνει γρήγορα.

Δεν υπάρχει η απαίτηση να γνωρίζει τα πάντα από την πρώτη στιγμή.

Για έναν οδηγό στην ηλικία του, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Σε κάθε περίοδο ένιωθα όλο και πιο άνετα με το αυτοκίνητο και καταλάβαινα καλύτερα πώς πρέπει να το οδηγώ».

Στην αρχή όλα ήταν άγνωστα.

«Αυτό που με χαροποιεί περισσότερο είναι η πρόοδος που είχα μέσα στην ημέρα».

Όταν τον ρωτάς τι τον ικανοποίησε περισσότερο, δεν απαντά με έναν χρόνο.

Ο Παυλόπουλος είχε την ευκαιρία να καταλάβει σταδιακά το αυτοκίνητο, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του και να δουλέψει μαζί με τους μηχανικούς της Team LeMans.

Και αυτή η διαρκής βελτίωση ήταν τελικά αυτό που κράτησε περισσότερο από όλα.

«Αντί να πιέσω υπερβολικά, επικεντρώθηκα στο να γνωρίσω το αυτοκίνητο, να προσαρμοστώ στις συνθήκες και να βελτιώνομαι κάθε φορά που έβγαινα στην πίστα».

«Επειδή ήταν και η πρώτη μου φορά με μονοθέσιο Formula Regional, έπρεπε να χτίσω την αυτοπεποίθησή μου βήμα-βήμα».

Να πιέσει από την αρχή ή να χτίσει σταδιακά την αυτοπεποίθησή του;

Εκεί έπρεπε να πάρει μια απόφαση.

«Οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες. Υπήρχαν στιγμές που η ορατότητα ήταν τόσο περιορισμένη, ώστε σχεδόν δεν μπορούσες να δεις την επόμενη στροφή».

Για έναν οδηγό που βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα Formula Regional, η προσαρμογή είναι από μόνη της απαιτητική. Όταν προσθέσεις νερό, ομίχλη και περιορισμένη ορατότητα, η δυσκολία πολλαπλασιάζεται.

Η βροχή μετέτρεψε τη δοκιμή σε πραγματική δοκιμασία.

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να παραμείνω συγκεντρωμένος και να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα».

Ενθουσιασμός υπήρχε. Υπήρχε όμως και κάτι σημαντικότερο: συγκέντρωση.

«Το γεγονός ότι συνεργάστηκα με την Team LeMans σε μια τόσο ιστορική πίστα όπως το Fuji Speedway έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή».

Η ιστορικότητα της στιγμής δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Ήταν πραγματικά μια απίστευτη εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που οδηγούσα ένα μονοθέσιο Formula Regional, οπότε όλα ήταν καινούργια για μένα», λέει.

Και για τον 16χρονο οδηγό, σχεδόν όλα ήταν καινούργια.

Ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν φόρεσε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία τα αγωνιστικά του, κάθισε σε ένα μονοθέσιο Formula Regional της Team LeMans και βγήκε στην πίστα του Fuji Speedway.

Στις 2 Ιουλίου ήρθε η στιγμή που περίμενε.

Και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Γιατί λίγες ημέρες αργότερα θα έπρεπε να αφήσει πίσω την ψηφιακή πίστα και να βρεθεί στην πραγματική.

Για εκείνον, ο προσομοιωτής ήταν ακόμη ένα εργαλείο μάθησης.

Αλλά ο ίδιος δεν αντιμετώπισε την εμπειρία ως απόδειξη ότι «έφτασε».

Ο προηγούμενος καλύτερος χρόνος ανήκε στον Ιάπωνα οδηγό Syun Koide, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα Super Formula.

Έπειτα από περίπου μία ώρα προσαρμογής, ο Παυλόπουλος κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο που είχε σημειωθεί μέχρι τότε στο συγκεκριμένο σύστημα προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το hardware της ομάδας, laser-scanned μοντέλο της πίστας Motegi και προσομοίωση μονοθεσίου Super Formula Lights.

Και εκεί συνέβη κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Στις εγκαταστάσεις της B-Max Racing είχε την ευκαιρία να δουλέψει στον προηγμένο προσομοιωτή της ομάδας.

Πριν φτάσει στο Fuji, ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν είχε ήδη περάσει από μια σημαντική διαδικασία προετοιμασίας.

Στις 3 και 4 Ιουλίου ακολούθησε η συγκέντρωση των συμπερασμάτων και ο στρατηγικός σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών.

Η 2α Ιουλίου ήταν η ημέρα της μεγάλης δοκιμής.

Από τις 29 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Fuji Speedway και στο Gotemba, στην Team LeMans Factory και στην AIWIN Factory, ενώ υπήρξε παράλληλα ουσιαστική εμβάθυνση στο οικοσύστημα της Super Formula και της Honda, μέσα από τεχνικές επισκέψεις, στρατηγικές συναντήσεις και την παρακολούθηση του επίσημου Super Formula Test στο Fuji Speedway.

Και στη συνέχεια ήρθε η μετάβαση στο Fuji.

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, το επίκεντρο ήταν το Motegi και το οικοσύστημα της Formula Regional Japan.

Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου, η αποστολή μεταφέρθηκε στο Tokyo και στις εγκαταστάσεις της B-Max Racing. Εκεί πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συζητήσεις, επισκέψεις σε εργοστασιακούς χώρους και συνεδρίες σε προσομοιωτή.

Το επόμενο στάδιο ήταν αφιερωμένο στην ιαπωνική κουλτούρα και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου, στην περιοχή Kansai, η ομάδα προσπάθησε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επαγγελματικές σχέσεις στην Ιαπωνία, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη σημασία της μακροχρόνιας εμπιστοσύνης.

Ακολούθησε, από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου, η μελέτη του πρωταθλήματος Super Formula Lights στην Okayama International Circuit.

Από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου, η ελληνική ομάδα βρέθηκε στην Osaka, τη Hiroshima και το Suzuka Circuit, δημιουργώντας την επιχειρησιακή βάση της αποστολής και επιχειρώντας να κατανοήσει από την αρχή την ιαπωνική κουλτούρα και τη σχέση της με το motorsport.

Η αποστολή στην Ιαπωνία οργανώθηκε σε οκτώ διαφορετικές φάσεις.

Και η απάντηση, μετά από έναν μήνα, ήταν ιδιαίτερα θετική.

Το ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί αν αυτό το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής εξέλιξης του Έλληνα οδηγού.

Ένα περιβάλλον όπου πίστες, ομάδες, κατασκευαστές, promoters, μηχανικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν με μεγάλη διασύνδεση και κοινό αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Φέτος, η Ιαπωνία δεν αντιμετωπίστηκε ως ακόμη ένας αγωνιστικός προορισμός.

Το 2025 το Greece to F1 μεταφέρθηκε στη Σκανδιναβία και τη Formula Nordic 4, στην πρώτη πλήρη διεθνή περίοδο του Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλου με μονοθέσια, όπου ο νεαρός έλληνας οδηγός εντυπωσίασε καταγράφοντας επανειλημμένες παρουσίες στην πρώτη πεντάδα, αποτελέσματα επιπέδου βάθρου και σημαντική αγωνιστική εξέλιξη.

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Τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Greece to F1 έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε περισσότερες από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης και αναζητώντας το περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αγωνιστικής πορείας του Παυλόπουλου.

Η Japan Strategic Evaluation Mission 2026 αποτέλεσε τη συνέχεια μιας πολυετούς προσπάθειας του Greece to F1 να αξιολογήσει διαφορετικά διεθνή οικοσυστήματα ανάπτυξης οδηγών, ομάδων και πρωταθλημάτων.

Αλλά πάνω απ’ όλα υπήρχε ένας νεαρός άνθρωπος που προσπαθούσε να μάθει.

Και μέσα σε αυτές τις 30 ημέρες υπήρχαν σχεδόν τα πάντα. Πίστες, εργοστάσια, προσομοιωτές, τεχνικές συζητήσεις, αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, συναντήσεις με ομάδες και ανθρώπους του motorsport, διαφορετικές κουλτούρες, νέες απαιτήσεις και, στο τέλος, η πρώτη του οδήγηση με ένα μονοθέσιο Formula Regional (σσ Ηπειρωτική Formula 3).

Ο πραγματικός στόχος ήταν πολύ μεγαλύτερος: να εξεταστεί από κοντά αν το ιαπωνικό οικοσύστημα μονοθεσίων μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην αγωνιστική εξέλιξη του Τζωρτζ Σεμπάστιαν και, σε βάθος χρόνου, ένα κομμάτι της διαδρομής που έχει χαράξει το Greece to F1 προς τα κορυφαία επίπεδα του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για έναν ολόκληρο μήνα, από τις 4 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2026, ο 16χρονος Έλληνας οδηγός βρέθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου στο πλαίσιο της Japan Strategic Evaluation Mission 2026 του Greece to F1. Δεν ταξίδεψε στην Ιαπωνία απλώς για να οδηγήσει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ούτε η αποστολή είχε ως μοναδικό στόχο μία δοκιμή στο Fuji Speedway.

Για τον Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλο , που διαθέτει αγωνιστική άδεια FIA ITC-C, η Ιαπωνία ήταν ακριβώς ένα τέτοιο ταξίδι.

Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι για τις εικόνες που είδες. Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι για τους ανθρώπους που γνώρισες. Και υπάρχουν εκείνα που, όταν επιστρέφεις στο σπίτι, καταλαβαίνεις ότι κάτι μέσα σου έχει αλλάξει.

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30 ημέρες στην Ιαπωνία με φόντο τη Formula 1 – Η μεγάλη εμπειρία του Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλου

Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι για τις εικόνες που είδες. Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι για τους ανθρώπους που γνώρισες. Και υπάρχουν εκείνα που, όταν επιστρέφεις στο σπίτι, καταλαβαίνεις ότι κάτι μέσα σου έχει αλλάξει.

Για τον Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλο, που διαθέτει αγωνιστική άδεια FIA ITC-C, η Ιαπωνία ήταν ακριβώς ένα τέτοιο ταξίδι.

Για έναν ολόκληρο μήνα, από τις 4 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2026, ο 16χρονος Έλληνας οδηγός βρέθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου στο πλαίσιο της Japan Strategic Evaluation Mission 2026 του Greece to F1. Δεν ταξίδεψε στην Ιαπωνία απλώς για να οδηγήσει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ούτε η αποστολή είχε ως μοναδικό στόχο μία δοκιμή στο Fuji Speedway.

Ο πραγματικός στόχος ήταν πολύ μεγαλύτερος: να εξεταστεί από κοντά αν το ιαπωνικό οικοσύστημα μονοθεσίων μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην αγωνιστική εξέλιξη του Τζωρτζ Σεμπάστιαν και, σε βάθος χρόνου, ένα κομμάτι της διαδρομής που έχει χαράξει το Greece to F1 προς τα κορυφαία επίπεδα του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Και μέσα σε αυτές τις 30 ημέρες υπήρχαν σχεδόν τα πάντα. Πίστες, εργοστάσια, προσομοιωτές, τεχνικές συζητήσεις, αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, συναντήσεις με ομάδες και ανθρώπους του motorsport, διαφορετικές κουλτούρες, νέες απαιτήσεις και, στο τέλος, η πρώτη του οδήγηση με ένα μονοθέσιο Formula Regional (σσ Ηπειρωτική Formula 3).

Αλλά πάνω απ' όλα υπήρχε ένας νεαρός άνθρωπος που προσπαθούσε να μάθει.

Από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σκανδιναβία στην Ιαπωνία

Formula 4 Σκανδιναβίας

Η Japan Strategic Evaluation Mission 2026 αποτέλεσε τη συνέχεια μιας πολυετούς προσπάθειας του Greece to F1 να αξιολογήσει διαφορετικά διεθνή οικοσυστήματα ανάπτυξης οδηγών, ομάδων και πρωταθλημάτων.

Τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Greece to F1 έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε περισσότερες από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης και αναζητώντας το περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της αγωνιστικής πορείας του Παυλόπουλου.

Το 2025 το Greece to F1 μεταφέρθηκε στη Σκανδιναβία και τη Formula Nordic 4, στην πρώτη πλήρη διεθνή περίοδο του Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλου με μονοθέσια, όπου ο νεαρός έλληνας οδηγός εντυπωσίασε καταγράφοντας επανειλημμένες παρουσίες στην πρώτη πεντάδα, αποτελέσματα επιπέδου βάθρου και σημαντική αγωνιστική εξέλιξη.

Φέτος, η Ιαπωνία δεν αντιμετωπίστηκε ως ακόμη ένας αγωνιστικός προορισμός.

Αντιμετωπίστηκε ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα.

Ένα περιβάλλον όπου πίστες, ομάδες, κατασκευαστές, promoters, μηχανικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν με μεγάλη διασύνδεση και κοινό αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Το ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί αν αυτό το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής εξέλιξης του Έλληνα οδηγού.

Και η απάντηση, μετά από έναν μήνα, ήταν ιδιαίτερα θετική.

Δεν ήταν ένα απλό αγωνιστικό ταξίδι

Η αποστολή στην Ιαπωνία οργανώθηκε σε οκτώ διαφορετικές φάσεις.

Από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου, η ελληνική ομάδα βρέθηκε στην Osaka, τη Hiroshima και το Suzuka Circuit, δημιουργώντας την επιχειρησιακή βάση της αποστολής και επιχειρώντας να κατανοήσει από την αρχή την ιαπωνική κουλτούρα και τη σχέση της με το motorsport.

Ακολούθησε, από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου, η μελέτη του πρωταθλήματος Super Formula Lights στην Okayama International Circuit.

Το επόμενο στάδιο ήταν αφιερωμένο στην ιαπωνική κουλτούρα και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου, στην περιοχή Kansai, η ομάδα προσπάθησε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επαγγελματικές σχέσεις στην Ιαπωνία, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη σημασία της μακροχρόνιας εμπιστοσύνης.

Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου, η αποστολή μεταφέρθηκε στο Tokyo και στις εγκαταστάσεις της B-Max Racing. Εκεί πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συζητήσεις, επισκέψεις σε εργοστασιακούς χώρους και συνεδρίες σε προσομοιωτή.

Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, το επίκεντρο ήταν το Motegi και το οικοσύστημα της Formula Regional Japan.

Και στη συνέχεια ήρθε η μετάβαση στο Fuji.

Από τις 29 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Fuji Speedway και στο Gotemba, στην Team LeMans Factory και στην AIWIN Factory, ενώ υπήρξε παράλληλα ουσιαστική εμβάθυνση στο οικοσύστημα της Super Formula και της Honda, μέσα από τεχνικές επισκέψεις, στρατηγικές συναντήσεις και την παρακολούθηση του επίσημου Super Formula Test στο Fuji Speedway.

Η 2α Ιουλίου ήταν η ημέρα της μεγάλης δοκιμής.

Στις 3 και 4 Ιουλίου ακολούθησε η συγκέντρωση των συμπερασμάτων και ο στρατηγικός σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών.

Η στιγμή που ο προσομοιωτής έγινε πραγματικότητα

Πριν φτάσει στο Fuji, ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν είχε ήδη περάσει από μια σημαντική διαδικασία προετοιμασίας.

Στις εγκαταστάσεις της B-Max Racing είχε την ευκαιρία να δουλέψει στον προηγμένο προσομοιωτή της ομάδας.

Και εκεί συνέβη κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Έπειτα από περίπου μία ώρα προσαρμογής, ο Παυλόπουλος κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο που είχε σημειωθεί μέχρι τότε στο συγκεκριμένο σύστημα προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το hardware της ομάδας, laser-scanned μοντέλο της πίστας Motegi και προσομοίωση μονοθεσίου Super Formula Lights.

Ο προηγούμενος καλύτερος χρόνος ανήκε στον Ιάπωνα οδηγό Syun Koide, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα Super Formula.

Με τον Syun Koide

Η επίδοση ήταν ενθαρρυντική.

Αλλά ο ίδιος δεν αντιμετώπισε την εμπειρία ως απόδειξη ότι «έφτασε».

Για εκείνον, ο προσομοιωτής ήταν ακόμη ένα εργαλείο μάθησης.

Γιατί λίγες ημέρες αργότερα θα έπρεπε να αφήσει πίσω την ψηφιακή πίστα και να βρεθεί στην πραγματική.

Και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Fuji Speedway: Η πρώτη φορά σε Formula Regional

Στις 2 Ιουλίου ήρθε η στιγμή που περίμενε.

Ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν φόρεσε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία τα αγωνιστικά του, κάθισε σε ένα μονοθέσιο Formula Regional της Team LeMans και βγήκε στην πίστα του Fuji Speedway.

Το αυτοκίνητο είχε περίπου 270 ίππους.

Η πίστα ήταν βρεγμένη.

Η βροχή ήταν συνεχής.

Η ομίχλη περιόριζε την ορατότητα.

Και για τον 16χρονο οδηγό, σχεδόν όλα ήταν καινούργια.

«Ήταν πραγματικά μια απίστευτη εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που οδηγούσα ένα μονοθέσιο Formula Regional, οπότε όλα ήταν καινούργια για μένα», λέει.

Η ιστορικότητα της στιγμής δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Το γεγονός ότι συνεργάστηκα με την Team LeMans σε μια τόσο ιστορική πίστα όπως το Fuji Speedway έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή».

Ενθουσιασμός υπήρχε. Υπήρχε όμως και κάτι σημαντικότερο: συγκέντρωση.

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να παραμείνω συγκεντρωμένος και να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα».

https://youtube.com/shorts/wBZ7wnN91Ng?si=mG5aIH2odmRmtkPw

«Υπήρχαν στιγμές που σχεδόν δεν έβλεπες την επόμενη στροφή»

Η βροχή μετέτρεψε τη δοκιμή σε πραγματική δοκιμασία.

Για έναν οδηγό που βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα Formula Regional, η προσαρμογή είναι από μόνη της απαιτητική. Όταν προσθέσεις νερό, ομίχλη και περιορισμένη ορατότητα, η δυσκολία πολλαπλασιάζεται.

«Οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες. Υπήρχαν στιγμές που η ορατότητα ήταν τόσο περιορισμένη, ώστε σχεδόν δεν μπορούσες να δεις την επόμενη στροφή».

Εκεί έπρεπε να πάρει μια απόφαση.

Να πιέσει από την αρχή ή να χτίσει σταδιακά την αυτοπεποίθησή του;

Επέλεξε το δεύτερο.

«Επειδή ήταν και η πρώτη μου φορά με μονοθέσιο Formula Regional, έπρεπε να χτίσω την αυτοπεποίθησή μου βήμα-βήμα».

Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε σημαντική.

«Αντί να πιέσω υπερβολικά, επικεντρώθηκα στο να γνωρίσω το αυτοκίνητο, να προσαρμοστώ στις συνθήκες και να βελτιώνομαι κάθε φορά που έβγαινα στην πίστα».

Και αυτή η διαρκής βελτίωση ήταν τελικά αυτό που κράτησε περισσότερο από όλα.

«Το σημαντικότερο ήταν η πρόοδος μέσα στην ημέρα»

Η δοκιμή ολοκληρώθηκε σε τέσσερις περιόδους οδήγησης.

Ο Παυλόπουλος είχε την ευκαιρία να καταλάβει σταδιακά το αυτοκίνητο, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του και να δουλέψει μαζί με τους μηχανικούς της Team LeMans.

Όταν τον ρωτάς τι τον ικανοποίησε περισσότερο, δεν απαντά με έναν χρόνο.

«Αυτό που με χαροποιεί περισσότερο είναι η πρόοδος που είχα μέσα στην ημέρα».

Στην αρχή όλα ήταν άγνωστα.

«Σε κάθε περίοδο ένιωθα όλο και πιο άνετα με το αυτοκίνητο και καταλάβαινα καλύτερα πώς πρέπει να το οδηγώ».

Για έναν οδηγό στην ηλικία του, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Δεν υπάρχει η απαίτηση να γνωρίζει τα πάντα από την πρώτη στιγμή.

Υπάρχει η απαίτηση να μαθαίνει γρήγορα.

Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει.

Η Formula Regional είναι ένα διαφορετικό σχολείο

Η μετάβαση από τη Formula 4 στη Formula Regional δεν είναι απλώς μια αύξηση ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο έχει μεγαλύτερη αεροδυναμική πρόσφυση, διαφορετική συμπεριφορά, ισχυρότερα φρένα και πολύ υψηλότερες απαιτήσεις από τον οδηγό.

«Έμαθα πολλά για το Formula Regional, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό μονοθέσιο από τη Formula 4», εξηγεί.

«Η αυξημένη αεροδυναμική πρόσφυση, τα φρένα και η συνολική αίσθηση βρίσκονται σε άλλο επίπεδο».

Και όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο μικραίνουν τα περιθώρια λάθους.

«Σε αυτές τις ταχύτητες πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, γιατί ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να σου κοστίσει πολύ χρόνο».

Αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της μετάβασης σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Το αυτοκίνητο δεν σου επιτρέπει να είσαι απλώς γρήγορος.

Πρέπει να είσαι ακριβής.

Η συνεργασία με την Team LeMans

Στην πρώτη του επαφή με την Team LeMans, ο Παυλόπουλος βρήκε ένα περιβάλλον που τον βοήθησε να προσαρμοστεί.

«Από την πρώτη στιγμή με έκαναν να αισθανθώ ευπρόσδεκτος και άνετα μέσα στην ομάδα».

Η διαφορετική γλώσσα θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο.

Δεν έγινε.

«Παρότι υπήρχε γλωσσικό εμπόδιο με ορισμένα μέλη της ομάδας, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε πολύ καλά».

Η επικοινωνία δεν περιορίστηκε στα βασικά.

Ο οδηγός και οι μηχανικοί κατάφεραν να εντοπίσουν μικρές αλλαγές στο στήσιμο που βοήθησαν το αυτοκίνητο να γίνει πιο σταθερό στις βρεγμένες συνθήκες.

«Για έναν νέο οδηγό αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά από ανθρώπους με τόσο μεγάλη εμπειρία».

Για τον Παυλόπουλο, η ημέρα στο Fuji δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία να οδηγήσει.

Ήταν ένα μάθημα για το πώς λειτουργεί μια επαγγελματική αγωνιστική ομάδα αυτού του επιπέδου.

Όταν η πίστα σε αναγκάζει να παραμείνεις ψύχραιμος

Στη διάρκεια μιας από τις περιόδους υπήρξε μια δύσκολη στιγμή μέσα στην κίνηση.

Ο ίδιος δεν επιλέγει να σταθεί στις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Στέκεται όμως στο μάθημα που του άφησε.

«Μου θύμισε ότι στην πίστα μπορούν να συμβούν τα πάντα και ότι κάθε κατάσταση είναι μία ευκαιρία να μάθεις κάτι».

Σε τέτοιες στιγμές, η ταχύτητα δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο.

Χρειάζεται αντίληψη.

«Σε δύσκολες συνθήκες πρέπει να παραμένεις ήρεμος, να έχεις συνεχώς αντίληψη του τι συμβαίνει γύρω σου και να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις».

Και τελικά, αυτές οι δύσκολες στιγμές μπορεί να είναι πιο χρήσιμες από έναν εύκολο γύρο.

«Κοιτάζοντας πίσω, πιστεύω ότι εμπειρίες σαν κι αυτή σε βοηθούν να γίνεις πιο ολοκληρωμένος οδηγός και να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις όταν υπάρχει πίεση».

Το Fuji δεν είναι απλώς μια πίστα

Ο Παυλόπουλος είχε οδηγήσει πολλές φορές το Fuji μέσω προσομοιωτή.

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική.

«Το να βρεθείς πραγματικά εκεί είναι κάτι τελείως διαφορετικό».

Η πίστα τον εντυπωσίασε.

«Είναι μια πίστα με ξεχωριστό χαρακτήρα».

Η μεγάλη ευθεία είναι το πρώτο στοιχείο που τραβά την προσοχή.

Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται στον τελευταίο τομέα.

«Οι τεχνικές ανηφορικές στροφές του τελευταίου τομέα δοκιμάζουν πραγματικά τις ικανότητές σου ως οδηγού».

Και όλα αυτά μέσα στη βροχή.

«Ακόμη και μέσα στη βροχή μπορούσες να καταλάβεις πόσο ιδιαίτερη πίστα είναι».

Από το Fuji σε ένα ολόκληρο οικοσύστημα

Αν η δοκιμή στο Fuji ήταν η αγωνιστική κορύφωση, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο μοναδικός λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αποστολή.

Το Greece to F1 θέλησε να εξετάσει το σύνολο του ιαπωνικού μοντέλου.

Και αυτό σήμαινε επαφές με ομάδες, κατασκευαστές, οργανισμούς και ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα της αγωνιστικής πυραμίδας.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκαν επαφές και συνεργασίες με οργανισμούς και ομάδες όπως η Team LeMans, η B-Max Racing, η Servus Japan, η Docomo Team Dandelion Racing, η AIWIN και η DOME, ενώ υπήρξαν επαφές με εκπροσώπους που συνδέονται με τα οικοσυστήματα της Honda/HRC και της Toyota.

Με τον Evan Giltaire, οδηγό Super Formula Lights

Εξετάστηκαν παράλληλα η Formula Regional Japan, η Super Formula Lights, η Super Formula και η Ιαπωνική Formula 4.

Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η Ιαπωνία δεν προσφέρει απλώς διαφορετικές αγωνιστικές κατηγορίες.

Προσφέρει ένα σύστημα.

Ένα σύστημα στο οποίο η τεχνική κατάρτιση, η προσομοίωση, οι ομάδες, οι κατασκευαστές, οι πίστες και οι άνθρωποι του motorsport λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως κομμάτια του ίδιου οικοσυστήματος.

Η Formula Regional Japan και το 2027

Η πρώτη δοκιμή στην πίστα του Fuji.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, η Formula Regional Japan αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους υποψηφίους για το επόμενο αγωνιστικό βήμα του Παυλόπουλου.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί η τελική απόφαση.

Η ομάδα του Greece to F1 συνεχίζει να αξιολογεί τις επιλογές της, εξετάζοντας παράλληλα τη μετάβαση του πρωταθλήματος σε νέο τεχνικό πακέτο, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς δυνατότητες.

Το ζητούμενο δεν είναι να επιλεγεί απλώς το πιο γρήγορο ή το πιο εντυπωσιακό πρωτάθλημα.

Είναι να βρεθεί το περιβάλλον που θα υπηρετήσει καλύτερα τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του οδηγού.

«Δεν έχω φτάσει πουθενά ακόμη»

Ο ίδιος ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν γνωρίζει ότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή.

«Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορώ να βελτιωθώ και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει».

Δεν αντιμετωπίζει τη βελτίωση ως υποχρέωση.

Την αντιμετωπίζει ως κίνητρο.

«Θέλω να κατανοήσω ακόμη καλύτερα το αυτοκίνητο και να γίνομαι πιο γρήγορος στην προσαρμογή μου σε νέες συνθήκες».

Και δεν κρύβει ότι το επόμενο βήμα θα απαιτήσει ακόμη περισσότερη δουλειά.

«Ξέρω ότι βρίσκομαι ακόμη στην αρχή της διαδρομής μου στη Formula Regional, οπότε κάθε εμπειρία με βοηθά να εξελίσσομαι».

https://youtube.com/shorts/1RC8kD4vqZ4?si=Ta86JjZfh_ilAUXs

Πίσω από τον οδηγό υπάρχουν άνθρωποι

Μια αγωνιστική πορεία αυτού του επιπέδου δεν μπορεί να στηρίζεται μακροπρόθεσμα μόνο στις οικονομικές και επιχειρησιακές δυνατότητες μιας οικογένειας.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του Greece to F1.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου στρατηγικών εταιρικών και θεσμικών συνεργασιών, το οποίο θα μειώνει σταδιακά το βάρος που μέχρι σήμερα έχει επωμισθεί σε μεγάλο βαθμό η οικογένεια του οδηγού.

Για τον ίδιο τον Παυλόπουλο, η στήριξη αυτή δεν είναι κάτι θεωρητικό.

Είναι καθημερινότητα.

«Τέτοιες ευκαιρίες δεν έρχονται χωρίς ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα».

Η ecinisi.gr, η οικογένειά του και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από το project αποτελούν μέρος της διαδρομής.

Άλλωστε η ecinisi.gr έχει αποδείξει μέσα απο τις δράσεις της ότι στέκεται δίπλα στο πλευρό των νέων αθλητών που προσπαθούν να πετύχουν διακρίσεις για τη χώρα, βασιζόμενοι μόνο στις δικές τους δυνάμεις και χωρίς την αρωγή της πολιτείας.

https://www.huffingtonpost.gr/athlitika/efivoi-protathlites-miloun-gia-ton-athlitismo-tin-paideia-kai-tin-anagki-stirixis-ton-neon/

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων στην ecinisi.gr για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Η οικογένειά μου ήταν πάντα δίπλα μου και αυτό μου δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο».

Τα μικρότερα αδέλφια του Τζωρτζ Σεμπάστιαν παρακαλουθούν τις ρυθμίσεις στο μονοθέσιο στο εργοστάσιο της Team LeMans.

Το ευχαριστώ στην Team LeMans

Υπάρχουν συνεργασίες που κρατούν λίγες ημέρες και αφήνουν όμως κάτι που μένει.

Η Team LeMans ήταν μία από αυτές.

«Θα ήθελα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Ο Παυλόπουλος μιλά με σεβασμό για την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να οδηγήσει για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula Regional.

«Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα με μία τόσο έμπειρη ομάδα».

Και προσθέτει:

«Με εμπιστεύθηκαν, με βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και έκαναν αυτή την εμπειρία πραγματικά αξέχαστη».

Η Team LeMans δημιουργεί custom κάθισμα

Το επόμενο βήμα δεν είναι μόνο αγωνιστικό

Η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου στο Tokyo.

Το επόμενο διάστημα, τα συμπεράσματα που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό της επόμενης φάσης του Greece to F1.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αξιοποίηση της ιαπωνικής εμπειρίας στο πλαίσιο της παρουσίας του Greece to F1 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα για το 2026.

Η συγκεκριμένη παρουσία μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη ευρύτερου διαλόγου γύρω από τη συνεργασία Ελλάδας και Ιαπωνίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Γιατί ο στόχος του Greece to F1 είναι μεγαλύτερος από ένα αγωνιστικό πρόγραμμα.

Είναι η δημιουργία μιας οργανωμένης ελληνικής διαδρομής προς τα κορυφαία επίπεδα του διεθνούς motorsport, με αθλητική εξέλιξη, τεχνική εκπαίδευση, διεθνείς συνεργασίες, οργανωτική υποστήριξη και σταδιακή συμμετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων.

«Θέλω να γίνομαι καλύτερος»

Κάπου εδώ, όμως, επιστρέφουμε στον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι.

Ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλος γεννήθηκε το 2010.

Μετά από 8 χρόνια αγωνιστικής δράσης στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σκανδιναβία, η Ιαπωνία ήταν το επόμενο μεγάλο σχολείο.

Και το σημαντικότερο είναι ότι ο ίδιος δεν επέστρεψε θεωρώντας ότι έχει βρει όλες τις απαντήσεις.

Επέστρεψε έχοντας περισσότερες ερωτήσεις.

Πώς μπορεί να γίνει ταχύτερος; Πώς μπορεί να προσαρμοστεί πιο γρήγορα; Πώς μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση; Πώς μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα ένα αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα με τους μηχανικούς;

Και κυρίως, πώς μπορεί να γίνει καλύτερος;

«Στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να δουλεύω ακόμη πιο σκληρά».

Η δοκιμή στην Ιαπωνία του έδωσε αυτοπεποίθηση.

«Αυτή η δοκιμή μου έδωσε αυτοπεποίθηση ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο».

Αλλά δεν του έδωσε την ψευδαίσθηση ότι ο δρόμος είναι εύκολος.

Αντίθετα, του έδειξε πόση δουλειά υπάρχει ακόμη.

Από την πίστα στη ζωή

Η τελευταία ερώτηση ίσως είναι και η πιο σημαντική.

Τι του δίδαξε η Ιαπωνία ως άνθρωπο;

Η απάντηση δεν αφορά ούτε την αεροδυναμική, ούτε τα φρένα, ούτε τους χρόνους.

«Το να ταξιδέψω σε μια άλλη χώρα, να συνεργαστώ με μία εντελώς νέα ομάδα και να οδηγήσω για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο Formula Regional ήταν μια μεγάλη πρόκληση».

Και συνεχίζει:

«Μου έδειξε ότι όταν παραμένεις ήρεμος, δουλεύεις σκληρά και έχεις ανοιχτό μυαλό, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά».

Ίσως αυτή να είναι τελικά η ουσία ενός τέτοιου ταξιδιού.

Η Formula 1 βρίσκεται ακόμη μακριά. Η διαδρομή είναι μεγάλη και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πού θα καταλήξει.

Υπάρχουν πολλά πρωταθλήματα, πολλές πίστες, πολλές δοκιμές και ακόμη περισσότερες στιγμές στις οποίες ένας οδηγός θα πρέπει να αποδείξει ξανά από την αρχή ότι αξίζει να βρίσκεται εκεί.

Ο Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλος το γνωρίζει.

Γι' αυτό και δεν μιλά για προορισμό.

Μιλά για επόμενο βήμα.

Η Ιαπωνία ήταν ένα τέτοιο βήμα.

Ίσως μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα μέχρι σήμερα.

Γιατί μέσα σε 30 ημέρες δεν έμαθε μόνο πώς συμπεριφέρεται ένα ταχύτατο μονοθέσιο στο βρεγμένο Fuji Speedway.

Έμαθε πώς είναι να φεύγεις από την ασφάλεια του γνώριμου, να μπαίνεις σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, να συνεργάζεσαι με ανθρώπους υπερβαίνοντας τα γλωσικά εμπόδια, να αντιμετωπίζεις συνθήκες που δεν ελέγχεις και να βρίσκεις τον τρόπο να προχωράς.

Και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, είχε μαζί του κάτι περισσότερο από δεδομένα, χρόνους και επαφές.

Είχε εμπειρία.

«Επέστρεψα με πολύ περισσότερες εμπειρίες, όχι μόνο ως οδηγός αλλά και ως άνθρωπος».

Για έναν 16χρονο που ονειρεύεται κάποια στιγμή να βρεθεί στη Formula 1, ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη διαπίστωση απ' όλες.

Γιατί πριν γίνει κάποιος μεγάλος οδηγός, πρέπει πρώτα να μάθει να γίνεται καλύτερος άνθρωπος.

Και ο δρόμος του Τζωρτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλου συνεχίζεται.

Φωτογραφίες από τις προετοιμασίες και τις περιόδους δοκιμών