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Ο Λάντο Νόρις θυμήθηκε στην Ουγγαρία πώς είναι να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη σεζόν 2026, οδηγώντας τη McLaren στην πρώτη φετινή της επιτυχία, ύστερα από έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, στρατηγικές μάχες και εγκαταλείψεις.

Παρότι εκκίνησε από την pole position, ο Νόρις έχασε προσωρινά την πρωτοπορία από τον ομόσταβλό του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό του Grand Prix. Ωστόσο, η επαφή του Αυστραλού με τον Κάρλος Σάινθ κατά τη διάρκεια των πιτ στοπ άλλαξε τις ισορροπίες, ενώ λίγο αργότερα ένα μηχανικό πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων τον ανάγκασε να εγκαταλείψει, στερώντας από τη McLaren ένα εντυπωσιακό «1-2».

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Ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC) και τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών.

Η Ferrari είδε τον Σαρλ Λεκλέρ να τερματίζει τέταρτος και τον Λιούις Χάμιλτον πέμπτο, καθώς ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στα πιτ. Ο Τζορτζ Ράσελ, παρότι έπεσε μέχρι τη 19η θέση μετά την εκκίνηση, κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει έβδομος.

Η πρώτη πεντάδα του Grand Prix Ουγγαρίας

Λάντο Νόρις (McLaren) Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) Κίμι Αντονέλι (Mercedes) Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) Λιούις Χάμιλτον (Ferrari)