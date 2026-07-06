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Η Αντέλ πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο βρετανικό Γκραν Πρι της Formula 1, εντυπωσιάζοντας με την αλλαγμένη της εικόνα, σε σημείο που αρκετοί δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν.

Η βραβευμένη τραγουδίστρια, η οποία αυτή την περίοδο απέχει από τις μουσικές της υποχρεώσεις, βρέθηκε στο Σίλβερστόουν για να παρακολουθήσει τον Σαρλ Λεκλέρ να πανηγυρίζει την πρώτη του φετινή νίκη. Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει ένα μοντέρνο T-shirt αφιερωμένο στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Λάντο Νόρις, και την ομάδα του, McLaren, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα διακριτικό κολιέ που έγραφε τη λέξη «Mummy».

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Adele is outside at Great Britain's F1 Grand Prix 🏎️



📸 Getty Images pic.twitter.com/FFvnQcegJx — Rolling Stone (@RollingStone) July 5, 2026

Δεν ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που η Αντέλ βρέθηκε στις εξέδρες ενός αγώνα Formula 1, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο είχε παρακολουθήσει το Γκραν Πρι των ΗΠΑ στο Όστιν, όπου φωτογραφήθηκε με τους δύο οδηγούς της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Πρόσφατα, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η Αντέλ αναφέρθηκε στον 13χρονο γιο της, Άντζελο, αποκαλύπτοντας ότι η κοινή τους αγάπη για τη Formula 1 έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση τους.

More photos of Adele at f1🤍 pic.twitter.com/SGpTuMwdFZ — Melinda (@adelllylove) July 5, 2026

«Ο γιος μου λατρεύει το karting και γενικότερα ό,τι σχετίζεται με αυτόν τον χώρο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Πριν από μερικά χρόνια με ρώτησε σχετικά κι εγώ του είπα “εντάξει”. Δεν γνωρίζω πολλούς εφήβους που να δείχνουν τόσο μεγάλο πάθος, γι’ αυτό και προσπαθώ να το στηρίξω. Εκείνος είναι παθιασμένος, αλλά πλέον είμαι κι εγώ», δήλωσε η τραγουδίστρια την Παρασκευή.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν το παιδί σου αγαπά πραγματικά κάτι, οφείλεις να το ακολουθήσεις. Και, πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δείχνεις κι εσύ ενδιαφέρον για αυτό που το ενθουσιάζει».