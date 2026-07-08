Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πληθαίνουν οι φήμες για αποχώρηση του Μαξ Φερστάπεν από τη Red Bull το 2027, λόγω κακών αγωνιστικών επιδόσεων και δυσαρέσκειας για την ασφάλεια του μονοθεσίου.

Ο οδηγός διατηρεί ρήτρες εξόδου στο συμβόλαιό του, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν μαθηματικά μετά την πρόσφατη βαθμολογική του υποχώρηση στο πρωτάθλημα.

Η McLaren παρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός για τον Ολλανδό, ενώ οι πόρτες της Mercedes και της Ferrari παραμένουν κλειστές λόγω υφιστάμενων δεσμεύσεων με άλλους οδηγούς.

Παρά την επιθυμία της Red Bull να διατηρήσει τον Φερστάπεν, ο ίδιος δεν έχει δεσμευτεί δημόσια, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του.

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Ο Μαξ Φερστάπεν δεν είναι απλώς ένας οδηγός της Formula 1. Είναι ο άνθρωπος γύρω από τον οποίο χτίστηκε η αυτοκρατορία της Red Bull τα προηγούμενα χρόνια. Γι’ αυτό και ο σημερινός θόρυβος γύρω από το μέλλον του δεν είναι μια συνηθισμένη μεταγραφική φήμη. Είναι ένας σεισμός που απειλεί να αλλάξει όλο το grid του 2027.

Οι φήμες για αποχώρηση του Ολλανδού από τη Red Bull στο τέλος του 2026 όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά πληθαίνουν, με πιθανότερο προορισμό τη McLaren και ανοιχτό ακόμη και το ακραίο σενάριο αποχής του Φερστάπεν από τη Formula 1 το 2027. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η Red Bull εμφανίζεται ενοχλημένη τόσο από τα σχόλια του οδηγού για το μονοθέσιο όσο και από την άρνησή του να δεσμευθεί καθαρά για το άμεσο μέλλον.

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Η ρήτρα που αλλάζει τα πάντα

Επισήμως, ο Φερστάπεν έχει συμβόλαιο με τη Red Bull έως το τέλος του 2028. Όμως η ίδια η Formula 1 αναφέρει ότι στο συμβόλαιό του θεωρείται πως υπάρχουν performance-based ρήτρες εξόδου, που μπορούν να του επιτρέψουν να φύγει νωρίτερα αν η ομάδα δεν καλύπτει συγκεκριμένους αγωνιστικούς όρους. (Formula 1® – The Official F1® Website)

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα της Red Bull. Μετά το βρετανικό Grand Prix, ο Φερστάπεν είναι μόλις 7ος στη βαθμολογία με 76 βαθμούς, πολύ πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι των 179 βαθμών και τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ των 154, σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της Formula 1. (Formula 1® – The Official F1® Website)

Το RacingNews365 μεταδίδει ότι, μετά την εγκατάλειψη στο Silverstone, ο Φερστάπεν μπορεί πλέον να ενεργοποιήσει ρήτρα εξόδου για το 2027, καθώς δεν μπορεί μαθηματικά να βρεθεί εντός της πρώτης δυάδας μέχρι το καλοκαιρινό διάλειμμα. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η Red Bull και ο νέος επικεφαλής της, Λοράν Μεκίς, θέλουν να τον κρατήσουν, αλλά ο ίδιος δεν έχει δώσει ακόμη την καθαρή δέσμευση που περιμένει η ομάδα. (RacingNews365)

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Το Silverstone άναψε τη φωτιά

Το τελευταίο επεισόδιο που φούντωσε το κλίμα ήταν το Grand Prix Βρετανίας. Ο Φερστάπεν χαρακτήρισε «υπερ-επικίνδυνο» το πρόβλημα με την πίσω πτέρυγα της Red Bull, μετά την έξοδό του στο Stowe. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Ολλανδός είπε ότι έχασε κάθετη δύναμη επειδή η πτέρυγα δεν λειτουργούσε σωστά, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά τόσο στην Αυστρία όσο και στη Βρετανία. (Reuters)

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Αυτό δεν είναι απλή γκρίνια οδηγού. Όταν ένας τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής μιλά δημόσια για επικίνδυνο μονοθέσιο, το μήνυμα πηγαίνει απευθείας στη διοίκηση, στους μηχανικούς, στους χορηγούς και στους μελλοντικούς εργοδότες. Και στη Formula 1 τέτοιες δηλώσεις δεν γίνονται ποτέ τυχαία.

Η McLaren μπαίνει στο κάδρο

Το πιο δυνατό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η McLaren. Το Sky Sports μετέδωσε ότι το περιβάλλον Φερστάπεν άνοιξε επαφές με τη McLaren και ότι πιθανή αποχώρησή του από τη Red Bull θα προκαλούσε «χάος» στην αγορά οδηγών. Το ίδιο ρεπορτάζ σημείωνε πως, αν ανοίξει τέτοιο ντόμινο, θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και ανταλλαγή με τον Όσκαρ Πιάστρι. (Sky Sports)

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Το PlanetF1 πήγε ακόμη πιο μακριά, αναφέροντας ότι πηγές από το paddock θεωρούν πως οι συζητήσεις McLaren–Φερστάπεν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι η Red Bull προσπάθησε να «αγοράσει» ή να αφαιρέσει τη ρήτρα εξόδου από το συμβόλαιο του Φερστάπεν, αλλά ο Ολλανδός αρνήθηκε, γεγονός που φέρεται να ενόχλησε έντονα τη διοίκηση. (PlanetF1)

Από την άλλη, ο Ζακ Μπράουν της McLaren έχει επιχειρήσει να κλείσει δημοσίως το θέμα, λέγοντας ότι έχει ήδη δύο οδηγούς στα μονοθέσιά του, τον Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι. Όμως στη Formula 1 τα συμβόλαια είναι συχνά μόνο η αρχή της συζήτησης και όχι το τέλος της.

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Mercedes και Ferrari: πόρτες που κλείνουν

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Για χρόνια, το μεγάλο σενάριο ήταν Mercedes. Όμως τώρα η εικόνα έχει αλλάξει. Το GPblog εκτιμά ότι η πόρτα της Mercedes για το 2027 έχει ουσιαστικά κλείσει, καθώς η ομάδα εμφανίζεται δεσμευμένη στους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι. Η Ferrari, επίσης, φαίνεται κλειστή, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον να καλύπτουν τις θέσεις της. (GPblog)

Αυτό κάνει τη McLaren τη μόνη πραγματικά εκρηκτική επιλογή. Όχι μόνο επειδή έχει ανταγωνιστικό μονοθέσιο, αλλά και επειδή έχει ανθρώπους και τεχνική δομή που μπορούν να δελεάσουν έναν οδηγό σαν τον Φερστάπεν. Αν σε όλα αυτά προστεθούν οι αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών από τη Red Bull, τότε η ανησυχία του Ολλανδού για το μέλλον της ομάδας δεν είναι παράλογη.

Το πραγματικό ερώτημα: θέλει ακόμη να μείνει;

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Ο μάνατζερ του Φερστάπεν, Ρέιμοντ Βερμούλεν, έχει επιχειρήσει να κρατήσει ανοιχτή τη γέφυρα με τη Red Bull, λέγοντας ότι υπάρχει συμβόλαιο έως το 2028 και ότι ο Μαξ θα ήθελε ιδανικά να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα. Πρόσθεσε όμως τη φράση-κλειδί: «με την ευκαιρία να κερδίζει». (PlanetF1)

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Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Ο Φερστάπεν δεν ψάχνει απλώς ομάδα. Ψάχνει μονοθέσιο τίτλου. Αν η Red Bull δεν μπορεί να του το δώσει, τότε η πίστη, οι αναμνήσεις και τα εκατομμύρια δεν αρκούν.

Ο προσεισμός πριν από τον μεγάλο σεισμό

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει όμως καπνός από παντού: ρήτρα εξόδου, κακή βαθμολογική θέση, δημόσια κριτική στο μονοθέσιο, εκνευρισμός στη Red Bull, επαφές με McLaren, κλειστές πόρτες σε Mercedes και Ferrari, αλλά και το ακραίο σενάριο ενός sabbatical.

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Αν ο Φερστάπεν φύγει, δεν θα αλλάξει απλώς ομάδα. Θα ανοίξει ένα ντόμινο που μπορεί να παρασύρει McLaren, Red Bull, Πιάστρι, ίσως και άλλους οδηγούς. Και τότε το 2027 δεν θα είναι απλώς μια νέα χρονιά κανονισμών και ισορροπιών. Θα είναι η χρονιά που θα φανεί αν η Red Bull μπορεί να υπάρξει ξανά χωρίς τον άνθρωπο που την έκανε σχεδόν ανίκητη.