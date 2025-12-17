Με ισχυρά κοινωνικά και εκπαιδευτικά μηνύματα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, στο Ψυχικό, η εκδήλωση «Σταθείτε δίπλα στον αθλητή», που διοργάνωσε η ecinisi.gr Sports Academy, υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν έφηβοι αθλητές ηλικίας 14–16 ετών, οι οποίοι ήδη εκπροσωπούν τη χώρα μας

σε διεθνείς αγώνες, μιλώντας δημόσια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν πρωταθλητισμό, σχολική ζωή και ψυχική ισορροπία.

Advertisement

Advertisement

Οι προσωπικές τους μαρτυρίες ανέδειξαν την ανάγκη στήριξης όχι μόνο σε αθλητικό, αλλά και σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προπονητές και ειδικοί ψυχικής υγείας αναφέρθηκαν στον ρόλο της

οικογένειας, της παιδείας και της οργανωμένης πολιτείας στη διαμόρφωση υγιών προτύπων ζωής για τους νέους, τονίζοντας ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης και ενδυνάμωσης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι στιγμές αναγνώρισης της οικογενειακής στήριξης των αθλητών, με το κοινό να χειροκροτεί πρόσωπα που στάθηκαν διαχρονικά στο πλευρό των νέων, εντός και εκτός

αγωνιστικών χώρων.

Η πρωτοβουλία «Σταθείτε δίπλα στον αθλητή» φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό και να αποτελέσει

αφετηρία διαλόγου μεταξύ κοινωνίας, θεσμών και ιδιωτών, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των νέων που προσπαθούν να διακριθούν και να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.