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Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι δύο από τα πιο πετυχημένα γυναικεία ονόματα στον χώρο της νύχτας. Ξεκίνησαν και οι δύο την καριέρα τους στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκαν στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν και οι δύο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Τη σεζόν που πέρασε τραγουδούσαν σε πολύ κοντινή απόσταση: Η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» και λίγα μέτρα πιο κάτω, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά στο Enastron.

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή στο νυχτερινό κέντρο «Θάλασσα» το 2010.

Αν και η Δέσποινα Βανδή δεν είχε κρύψει την επιθυμία της να συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά, εκείνος τελικά φαίνεται πως θα παραμείνει κάτω από την ίδια νυχτερινή στέγη έχοντας δίπλα του την Κατερίνα Λιόλιου. Την ίδια στιγμή τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη έχουν δεχτεί προτάσεις και από τους επιχειρηματίες που συνεργάστηκαν τη χειμερινή σεζόν αλλά και από τον ανταγωνισμό.

Η Δέσποινα Βανδή είχε επισκεφτεί τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Votanikos το 2012.

Τόσο η Νατάσα όσο και η Δέσποινα είχαν προτάσεις να εμφανιστούν και μόνες τους την επόμενη σεζόν σε μικρότερους χώρους, ενώ υπήρξε και η σκέψη η Δέσποινα να συνεργαστεί για άλλη μια χρονιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο ίδιο νυχτερινό κέντρο.

Βανδή – Θεοδωρίδου: Μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, μια από τις προτάσεις που έχουν δεχτεί οι δύο ερμηνεύτριες είναι να περάσουν μαζί τον επόμενο χειμώνα στο νυχτερινό κέντρο NOX της Ιεράς Οδού μετά την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να μην τραγουδήσει την επόμενη σεζόν, όπως είχε γράψει πρώτη η HuffPost.

Και οι δύο γυναίκες διατηρούν άριστες σχέσεις με τους επιχειρηματίες του συγκεκριμένου χώρου, ενώ η Δέσποινα είχε περάσει εκεί τον προπερασμένο χειμώνα με τον Αντώνη Ρέμο. Χωρίς η συνεργασία τους να έχει «κλειδώσει», είναι μια πρόταση που δεν απορρίπτει καμία από τις δύο, χωρίς όμως να έχουν ακόμα βρεθεί στον ίδιο χώρο για να συζητήσουν τις επιμέρους λεπτομέρειες, που συχνά είναι καθοριστικές.

Οι δύο τραγουδίστριες στην πρεμιέρας της παράστασης «Ο βιοπαλαιστής στη στέγη» το 2009.

Στις παραπάνω κουβέντες είχε μπει μια άνω τελεία τις προηγούμενες μέρες καθώς η Δέσποινα Βανδή βρίσκεται σε ολιγοήμερες διακοπές στο Ιόνιο με τον αγαπημένο της Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου, μετά την επιτυχημένη της εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη ετοιμάζεται πυρετωδώς για την αυριανή sold out συναυλία της στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν αυτή η συνεργασία τελικά προχωρήσει, θα αλλάξει τα δεδομένα στον χάρτη της νυχτερινής Αθήνας, που διαθέτει πλέον περισσότερα κέντρα διασκέδασης από κάθε άλλη χρονιά, ειδικά μετά τους δύο νέους χώρους που δημιουργούνται για να φιλοξενήσουν την Άννα Βίσση και τον Νίκο Οικονομόπουλο.