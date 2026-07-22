Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Δέσποινα Βανδή γιορτάζει σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, τα 57α γενέθλιά της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια διανύει μία ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή και φέτος επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και αγαπημένα της πρόσωπα. Πρόκειται για ένα δώρο που έκανε στον εαυτό της ύστερα από την επιτυχημένη σεζόν στο Κέντρο Αθηνών, πριν επιστρέψει τον χειμώνα στις εμφανίσεις της στο NOX μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Advertisement

Advertisement

Από νωρίς το πρωί, η Δέσποινα Βανδή δέχεται πλήθος ευχών για τα γενέθλιά της. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η τρυφερή ανάρτηση της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη.

Η νεαρή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με τη μητέρα της, έχοντας ως φόντο το ηλιοβασίλεμα. Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό, απολαμβάνοντας μια όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χρόνια πολλά στον για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπο», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα αστέρι και μία λευκή καρδιά.