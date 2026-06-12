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Τα 80α γενέθλιά του αναμένεται να γιορτάσει την Κυριακή 14 Ιουνίου ο Ντόναλντ Τραμπ που θα οργανώσει ένα τουρνουά Μικτών Πολεμικών Τεχνών στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου. Η αρένα θα έχει ύψος 28 μέτρων, θα κοστολογείται στα περίπου 60 εκατ. δολάρια και θα υποδεχθεί την Κυριακή 4.000 θεατές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου ο Μπιλ Κλίντον φιλοξένησε την υπογραφή των ειρηνευτικών συμφωνιών του Όσλο το 1993 και όπου ο Ρίτσαρντ Νίξον αποχαιρέτησε το αξίωμά του.

Το «UFC Freedom 250» των 60 εκατ. δολαρίων για τα γενέθλια του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Ντάνα Γουάιτ, το αφεντικό του UFC, οι μισοί θα είναι Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερα από 100.000 άτομα αναμένονται στην κοντινή fan-zone που θα λειτουργήσει για την περίσταση.

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Οι επικριτές κατακεραυνώνουν την πρωτοφανή εκδήλωση «UFC Freedom 250», κόστους 60 εκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς την «εκτός πραγματικότητας» σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν έχει εκτινάξει το κόστος ζωής για τους απλούς Αμερικανούς.

🇺🇸 It's the ultimate symbol of American politics under Donald Trump — a blood-soaked cage match on the lawn of the White House for the US president's 80th birthday.

➡️ https://t.co/gHwr32XJYn pic.twitter.com/jL6qAKD6hx June 12, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι πρόκειται για τον ιδανικό τρόπο εορτασμού της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας –χωρίς να παραλείπει την αναφορά στα δικά του γενέθλια– και επιμένει ότι το UFC επωμίζεται εξ ολοκλήρου το κόστος.

Ο Τραμπ διατηρεί στενούς δεσμούς με τους επικεφαλής του βίαιου αυτού αθλήματος και έχει παρευρεθεί σε αρκετούς αγώνες στο παρελθόν, κερδίζοντας την εύνοια της βάσης των νεαρών ανδρών, οι οποίοι υπήρξαν καθοριστικοί για την πολιτική του άνοδο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το αφεντικό του UFC, Ντάνα Γουάιτ, για την προώθηση των μεικτών πολεμικών τεχνών διεθνώς.

«Γι’ αυτό γίνεται η εκδήλωση της Κυριακής, είναι ένα δώρο στον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Ρούμπιο την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι αναμένεται να την παρακολουθήσουν «πιθανότατα ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο».

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Αναμφίβολα, πρόκειται για μια εκδήλωση που δεν έχει προηγούμενο στα 200 χρόνια ιστορίας του Λευκού Οίκου. Κατά την παρουσίαση της Πέμπτης, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να δουν την αρένα, η οποία ζυγίζει 544 τόνους, έχει πλάτος 47 μέτρα και ύψος 28 μέτρα – ξεπερνώντας σε ύψος τον ίδιο τον Λευκό Οίκο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχτισε τη δημόσια εικόνα του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του γύρω από το “σόου του Ντόναλντ Τραμπ”», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πίτερ Λογκ, διευθυντής της Σχολής Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Είναι κάτι σαν θέαμα μονομάχων», λέει ο πανεπιστημιακός. «Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, είναι σαν να λες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρές, έχουν τον έλεγχο…και θα υπάρχουν και πυροτεχνήματα και δύο τύποι που θα δέρνονται…».

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President Trump will be celebrating his 80th birthday this month on June 14, 2026. He told reporters in the Oval Office on Wednesday that his birthday wish is to “Make America Great Again.”



“Make America Great Again, that’s all I want,” Trump said. “I think we’ve come a long… pic.twitter.com/KlHiMmY4ed — CBS News (@CBSNews) June 4, 2026

Το θέαμα έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις. Αγωγή κατατέθηκε στα δικαστήρια για να σταματήσει η κατασκευή της αρένας με το επιχείρημα ότι πρόκειται για παράνομη χρήση δημόσιου χώρου για τον πλουτισμό φίλων του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες και διέψευσε κάτι που είπε ο ίδιος ο Τραμπ: ότι το κλουβί μπορεί να παραμείνει, «όπως το Παρίσι κράτησε τον Πύργο του Αϊφελ μετά την Παγκόσμια Εκθεση του 1889»…

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