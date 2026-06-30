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Μία ιδιαίτερη έκπληξη για τα γενέθλια του αγαπημένου της, Νίνο, έκανε η Ζόζεφιν, η οποία φρόντισε να του χαρίσει μία πανέμορφη μέρα με μια εντυπωσιακή τούρτα.

Η Ζόζεφιν μοιράστηκε βίντεο από τον εορτασμό των γενεθλίων στα social media, δείχνοντας τον Νίνο να κρατά την πολύχρωμη διώροφη τούρτα.

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«Η ζωή είναι πιο όμορφη μαζί σου. Happy Birthday έρωτά μου», έγραψε η Ζόζεφιν.

Η σχέση της Ζόζεφιν με τον Νίνο Ξυπολιτά ξεκίνησε το 2023 και γρήγορα έγινε γνωστή στο κοινό. Για αρκετούς μήνες έδειχναν πολύ αγαπημένοι και πραγματοποιούσαν κοινές εμφανίσεις.

Στις αρχές του 2024 όμως άρχισαν να ακούγονται φήμες ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σχέση τους και λίγους μήνες αργότερα χώρισαν, με τη Ζόζεφιν να εξηγεί ότι η απόφαση δεν είχε σχέση με κάποιο τρίτο πρόσωπο, αλλά με το ότι οι δυο τους βρίσκονταν σε διαφορετική φάση της ζωής τους και είχαν διαφορετικές προτεραιότητες.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ήρθαν πάλι κοντά και αποφάσισαν να δώσουν άλλη μία ευκαιρία στη σχέση τους και από τότε φαίνονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ.