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Τα 26 της χρόνια συμπλήρωσε την Πέμπτη 4 Ιουνίου η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, λίγες μέρες πριν έρθει στη ζωή η κόρη τους. και τα γιόρτασε σβήνοντας τρεις τούρτες σε ένα 24ωρο. Η πρώτη τούρτα εμφανίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο σπίτι της καλής της φίλη και συνεργάτιδας, Σίλιας Κριθαριώτη, η δεύτερη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Athenee του Χρύσανθου Πανά και η τρίτη στο σπίτι της όπου υποδέχτηκε μαζί με τον σύζυγό της στενούς φίλους και συγγενείς.

Το ζεύγος Αργυρού- Νίκα με τον Χρύσανθο Πανά στο Athenee Athens την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης και σε λίγες μέρες θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο της παιδί. Ο γιος τους, Βασίλης, θα γίνει 2 ετών στις 22 Νοεμβρίου.

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Αλεξάνδρα Νίκα: Η σπάνια ανάρτηση με τον αδελφό της

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η Αλεξάνδρα ανέβασε μια φωτογραφία από τον εορτασμό των γενεθλίων της το προηγούμενο βράδυ μαζί με τον αδελφό της Παναγιώτη, ο οποίος ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, όπως και η μικρότερη αδελφή τους, Νταίζη.

Τα αδέλφια Παναγιώτης και Αλεξάνδρα το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Παναγιώτης Νίκας είχε συζητηθεί πριν από λίγους μήνες όταν είχε γίνει γνωστή η σχέση του με την 20χρονη κόρη του Νίκου Παπανδρέου και της Αλεξίας Κληρονόμου, Φαίδρα.

Ο Παναγιώτης Νίκας με τη σύντροφό του, Φαίδρα Παπανδρέου, η μητέρα του Μιράντα Πατέρα και η αδελφή του Αλεξάνδρα