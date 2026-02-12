Κορίτσι φαίνεται πως περιμένουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε για «τη μικρούλα τους», εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για την εγκυμοσύνη.

Στις δηλώσεις της, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στάθηκε στη στενή σχέση που, όπως είπε, τη συνδέει με το ζευγάρι, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για έναν ομαλό τοκετό. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Ο Θεός να τους ευλογεί… Προσεύχομαι κάθε μέρα για να έρθει η μικρούλα τους με το καλό στον κόσμο, ανυπομονώ να την υποδεχθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

Το ενδιαφέρον, όμως, κορυφώθηκε όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θα είναι η νονά του παιδιού. Η απάντησή της ήταν λιτή, με χαμόγελο: «Θα δούμε».

Το “ερώτημα” με τη νονά και τι προβλέπει η Εκκλησία

Προς το παρόν, το θέμα της νονάς παραμένει ανοιχτό στη δημόσια συζήτηση και όχι μόνο λόγω της ατάκας «θα δούμε». Κι αυτό γιατί, αν η βάπτιση γίνει με ελληνορθόδοξο τυπικό, οι οδηγίες/κανονισμοί που εφαρμόζονται συνήθως στις ενορίες προβλέπουν ότι ο/η ανάδοχος πρέπει να είναι Ορθόδοξος/η Χριστιανός/ή, βαπτισμένος/η και σε καλή εκκλησιαστική κατάσταση (με πρακτικές προϋποθέσεις που μπορεί να διαφέρουν ανά ενορία).

Η Κίμπερλι Γκίλφοΐλ είναι Χριστιανή – Καθολική, όπως αναγράφεται και ατο βιογραφικό της στην Wikipedia.

Με άλλα λόγια, στην πράξη μπορεί να προκύψουν διαδικαστικές δυσκολίες όταν ο/η επιλεγμένος/η ανάδοχος δεν ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτι που εξηγεί γιατί αρκετοί κρατούν μικρό καλάθι μέχρι να ξεκαθαριστεί το πώς (και πού) θα τελεστεί το μυστήριο.