Την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι έκανε ο Παναγιώτης Νίκας με τη Φαίδρα Παπανδρέου στην παρουσίαση της νέας συλλογής παιδικών ρούχων που υπογράφει η αδελφή του, Αλεξάνδρα σε συνεργασία με τη Σίλια Κριθαριώτη στο Golden Hall.

Η 20χρονη κόρη του Νίκου Παπανδρέου και της Αλεξίας Κληρονόμου και ο γιος του Γιώργου Νίκα κι της Μιράντας Πατέρα είναι ζευγάρι εδώ και δύο σχεδόν χρόνια, και μάλιστα πρόσφατα πήραν την απόφαση να συζήσουν στην Αμερική όπου ζουν μόνιμα. Εκεί διαμένει και η αδελφή του Νταίζη, που επέστρεψε επίσης στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η Φαίδρα Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Νίκας και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το επίσημο κάλεσμα μετατράπηκε γρήγορα σε οικογενειακή υπόθεση αφού, εκτός το παρών έδωσε η μητέρα της Αλεξάνδρας και του Παναγιώτη, Μιράντα Πατέρα με τη μικρότερη κόρη της Νταίζη και ο σύζυγος της Αλεξάνδρας, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Νταίζη Νίκα με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Αλεξάνδρα.

Το ξεχωριστό παιδικό brand 5226 Kids της Σίλιας Κριθαριώτη συνεργάστηκε με την Αλεξάνδρα Νίκα και το αποτέλεσμα είναι μία limited συλλογή loungewear, η οποία αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα των γιορτών. Η Αλεξάνδρα φέρνει τη φρεσκάδα και τη γνώση της νέας μαμάς που έχει άποψη και αισθητική. H σειρά περιλαμβάνει φορμάκια για νεογέννητα, σετ πιτζάμες -για ηλικίες από 12 μηνών έως 8 ετών- αλλά και για τις μαμάδες. Φτιαγμένη από φίνο βαμβάκι και διακοσμημένη με γιορτινά prints, η νέα συλλογή είναι ζεστή, λαμπερή και γεμάτη αγάπη, ακριβώς όπως οι μέρες των Χριστουγέννων.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα.

Αλεξάνδρα Νίκα: «Ο σύζυγός μου έχει πολύ ωραίο γούστο»

«Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν όσο ήμουν στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί. Τον Κωνσταντίνο τον συμβουλεύομαι γενικά για όλα, γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει» δήλωσε η Αλεξάνδρα για τον 39χρονο σύζυγό της.

Με τη σύντροφο του Κωνσταντίνου Βασάλου, Δανάη Βαρθολομάτου.

Η Μιράντα Πατέρα με τα παιδιά της, Παναγιώτη και Αλεξάνδρα.

«Τις γιορτές θα τις περάσουμε οικογενειακά. Ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε όπως μπορούμε. Όποτε έχω αντοχές, γιατί δεν κοιμάμαι πολύ, πηγαίνω να τον δω στο μαγαζί» αποκάλυψε η Αλεξάνδρα Νίκα.