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Τα 70 του χρόνια έκλεισε την Πέμπτη (09.07.2026) ο Τομ Χανκς, και η Ρίτα Γουίλσον δεν παρέλειψε να του εκφράσει την αγάπη της και δημόσια.

Η Ρίτα Γουίλσον έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Τομ Χανκς χαρακτηρίζοντας τον ως «αγάπη της ζωής της». Η διάσημη ηθοποιός και παραγωγός, ελληνικής καταγωγής, παντρεύτηκε με τον ταλαντούχο καλλιτέχνη το 1988 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τους Τσέστερ Χανκς, Τρούμαν Χανκς.

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Η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, μέσα από μια ανάρτηση στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.Η ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τομ Χανκς, στην οποία ποζάρει με γυαλιά ηλίου και ένα μαντήλι δεμένο στον λαιμό, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη.

«Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη της ζωής μου. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρίτα Γουίλσον, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της εδώ και δεκαετίες. Το ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ, με τη σχέση τους να έχει αντέξει στον χρόνο και να παραμένει σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές τους.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι κάθε καλοκαίρι περνάει αρκετό χρόνο στην Ελλάδα, καθώς έχει το δικό του σπίτι στην Αντίπαρο και λατρεύει το καλοκαίρι.

«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Ρίτα Γουίλσον.