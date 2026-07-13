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Στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή με τους ακολούθους της στα social media.

Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την Κυριακή 12 Ιουλίου μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα κοινό στιγμιότυπο, όπου ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, αλλά και προσωπικές της φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται φορώντας μόνο το πάνω μέρος του μαγιό της.

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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης φαίνεται πως έκαναν ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης. Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην Ελλάδα και το καλοκαίρι, γράφοντας: «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι! Να περνάτε όμορφα».