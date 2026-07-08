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Τη δεύτερη sold out εμφάνισή της στο θέατρο Άλσος πραγματοποίησε η Νατάσα Θεοδωρίδου το βράδυ της Τρίτης. Αυτή τη φορά όμως στα πρώτα τραπέζια βρισκόταν η Δέσποινα Βανδή, την οποία η Νατάσα όχι μόνο ανέβασε στη σκηνή μιλώντας με μεγάλη χαρά για την επικείμενη συνεργασία τους στο NOX αλλά της έδωσε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες της, όπως το «Στα ‘δωσα όλα», το «Κοριτσάκι σου», τον «Λάθος άνθρωπο» αλλά και τα «Γυρίσματα»

Οι δύο καταξιωμένες τραγουδίστριες έδωσαν μία πρώτη γεύση στο κοινό από όσα θα πραγματοποιησουν μαζί τον χειμώνα, με τα πειράγματα να έχουν ξεκινήσει από νωρίς! Όπως παραδέχτηκαν αν και ξεκίνησαν την ίδια περίπου εποχή από τη Θεσσαλονίκη και έχουν σχεδόν την ίδια ηλικία, δεν είχαν καταφέρει ποτέ να συνεργαστούν μέχρι σήμερα.

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Νατάσα Θεοδωρίδου: «Η Δέσποινα Βανδή είναι μια τραγουδίστρια που αγαπώ και εκτιμώ»

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτή τη συνύπαρξη» είπε μεταξύ άλλων η Νατάσα Θεοδωρίδου στο κοινό της. «Θα περάσουμε μαγικά»

H Δέσποινα Βανδή συνοδευόταν από τον συνιδιοκτήτη της Panik Records, Γιώργο Αρσενάκο και τη στενή της συνεργάτιδα, Κατερίνα Παπαμερή, ενώ τη Νατάσα Θεοδωρίδου χειροκρότησε ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Κώστα Τσουρό.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του συγκινητικού αφιέρωματος της Νατάσας Θεοδωρίδου στη Μαρινέλλα η Δέσποινα Βανδή την τραβούσε βίντεο με το κινητό της και σιγοτραγουδούσε τις διαχρονικές επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει και εκείνη πολλές φορές στα προγράμματά της.

Η πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, εκτός απροόπτου, θα γίνει το πρώτο Σαββατοκύριακου του Νοεμβρίου.