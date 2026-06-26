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Ο ηθοποιός εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο η τηλεόραση προβάλλει συχνά μόνο τις αρνητικές πτυχές της καθημερινότητας των προσώπων.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του λόγω της έκθεσης, ενώ υπογράμμισε πως η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή χαρακτηρίζεται από αμοιβαία αγάπη και στήριξη.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι δίνεται ολοκληρωτικά στους ανθρώπους που αγαπά και δεν αναζητά την αποδοχή του ευρύτερου κοινού μέσω της δημόσιας εικόνας του.

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Για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δημοσιότητα μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή «Faces» με την Εύη Φραγκάκη.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι δεν επηρεάζεται από όσα λέγονται για τον ίδιο στα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας πως ο μόνος παράγοντας που τον κάνει να συγκρατεί τη συμπεριφορά του είναι το περιβάλλον και οι κοντινοί του άνθρωποι. Όπως είπε, παραμένει πιστός στον εαυτό του και δεν σκοπεύει να αλλάξει στάση λόγω της δημόσιας έκθεσης ή της παρουσίας κινητών τηλεφώνων που καταγράφουν στιγμές της προσωπικής του ζωής.

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«Εγώ ότι και να λένε δεν με επηρεάζει, ο μόνος λόγος που το μαζεύω μου είναι ο κύκλος μου. Εγώ δεν έχω σταματήσει να χορεύω, παρόλο που θα μπορούσα να έχω σταματήσει να το κάνω. Δεν έχω συζητήσει με τη Δέσποινα Βανδή για το πώς θα συμπεριφερόμαστε όταν βρισκόμαστε σε δημόσιο χώρο», είπε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Δεν θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου επειδή υπάρχουν κάποιοι που σηκώνουν ένα κινητό για να δείξουν τις ζωές των άλλων».

«Ξεφτιλίζομαι, κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι και δεν θα αλλάξω μέχρι να πεθάνω γιατί δεν με ενδιαφέρει η αποδοχή του κόσμου. Στεναχωριέμαι που στην τηλεόραση βγάζουν μόνο τα κακά σου και ποτέ τα καλά σου. Το τρακάρισμα ήταν ένα λάθος και το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, μόνο ηλικίες ζημιές.

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική κάλυψη προσωπικών υποθέσεων και περιστατικών, εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, προβάλλονται κυρίως οι αρνητικές πλευρές των δημόσιων προσώπων, αφήνοντας στην άκρη τα θετικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Υποστήριξε επίσης ότι η δημόσια κριτική συχνά οδηγεί σε υπερβολές και «ανθρωποφαγία», ειδικά όταν αναπαράγονται γεγονότα χωρίς ισορροπία.

Την άλλη μέρα παίζεις παντού και σε σχολιάζει ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει στην τηλεόραση. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ότι θέλουν. Η τηλεόραση δεν ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την ανθρωποφαγία. Αν λοιπόν θες αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν κάνεις καλά εσύ», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Για την προσωπική του ζωή, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, τονίζοντας ότι υπάρχει αμοιβαία αγάπη και στήριξη. Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια τον στηρίζει ακόμη και στις δυσκολίες ή τις αδυναμίες του, ενώ ο ίδιος δεν διστάζει πλέον να εκφράζει στιγμές ευαλωτότητας μέσα στη σχέση τους.

«Τη Δέσποινα την αγαπάω πάρα πολύ. Με αγαπάει και παλεύει με τα ελαττώματά μου. Πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και της το λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είμαι αδύναμος. Εγώ δίνομαι 100% για τον άλλο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δίνεται ολοκληρωτικά στους ανθρώπους που αγαπά, επισημαίνοντας πως η προσωπική αυθεντικότητα παραμένει για τον ίδιο αδιαπραγμάτευτη, ανεξάρτητα από τη δημόσια εικόνα.