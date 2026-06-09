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Σε αναμονή του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» βρίσκονται χιλιάδες έλληνες πολίτες, ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών. Το πρόγραμμα, που σε σχέση με άλλες χρονιές έχει καθυστερήσει να ανοίξει, προβλέπει επιδότηση αξίας έως και 600 ευρώ ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια των δικαιούχων.

Βάσει του νόμου 5297/2026, παρέχεται στο Υπουργείο Τουρισμού η δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος μέσω ετήσιων κύκλων έως και το τέλος του 2027, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

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Τουρισμός για Όλους : Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Αφού δημοσιευθεί ΦΕΚ αναμένεται να ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ενώ και φέτος η ανάδειξη των δικαιούχων αναμένεται να γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα ποσά του προγράμματος

Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν ψηφιακή κάρτα μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τα ποσά να κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε στους προηγούμενους κύκλους, οι οικονομικές ενισχύσεις κατανέμονται κλιμακωτά. Το βασικό ποσό των 200 ευρώ αφορά δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, με πρόσθετες προσαυξήσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Αντίστοιχα, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ, ενώ τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% μπορούν να λάβουν έως 400 ευρώ. Για δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, το ποσό της επιδότησης αυξάνεται και μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.

Πώς χρησιμοποιείται το voucher

Η επιδότηση θα χορηγείται αποκλειστικά μέσω ψηφιακής κάρτας και θα αφορά μόνο υπηρεσίες διαμονής σε τουριστικά καταλύματα. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους είτε μέσω κινητού τηλεφώνου με τεχνολογία NFC, είτε ηλεκτρονικά μέσω συστημάτων κρατήσεων, είτε απευθείας σε POS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της κάρτας.

Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»

Παράλληλα, ο νέος κύκλος του προγράμματος εκτιμάται ότι θα χωριστεί σε δύο διακριτές περιόδους: την υψηλή τουριστική περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και τη χαμηλή περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.













