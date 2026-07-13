Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» επιστρέφει με αυξημένα εισοδηματικά όρια και στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις έως το τέλος του 2027, διαθέτοντας το 70% του προϋπολογισμού της σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ η επιδότηση για τους δικαιούχους κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η επιλογή των δικαιούχων για τη συμμετοχή στη δράση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης για λόγους διαφάνειας.

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Με ανανεωμένα χαρακτηριστικά και αυξημένα εισοδηματικά όρια επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο έχει στόχο να μειώσει το κόστος των διακοπών για τα νοικοκυριά, αλλά και να ενισχύσει τον εγχώριο τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η νέα δράση δίνει προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία, τις πολύτεκνες οικογένειες και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την περαιτέρω ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.

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Το σχετικό ΦΕΚ έχει ήδη δημοσιευθεί.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δύο διακριτές φάσεις:

Η Α’ φάση θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027.

Η Β’ φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στόχος η ενίσχυση του τουρισμού εκτός υψηλής περιόδου

Βασικός άξονας του προγράμματος αποτελεί η τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης.

Συγκεκριμένα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με στόχο τόσο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όσο και την αποσυμφόρηση των καλοκαιρινών μηνών.

Παράλληλα, η δράση συνδέεται με την πρωτοβουλία για την «Ορεινή Ελλάδα», στηρίζοντας λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και συμβάλλοντας σε μια πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια

Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, ιδιαίτερα από τη μεσαία τάξη.

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Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμους χωρίς παιδιά: από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά: από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά: προβλέπεται σημαντική αύξηση, με το ανώτατο όριο να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και θα ενισχύσει το κοινωνικό αποτύπωμα της δράσης.

Ειδική μέριμνα για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται:

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Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Οικογένειες που έχουν τέκνα με αναπηρία, επίσης χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.

Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένες αιτήσεις

Το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, αξιοποιώντας πλήρως τις ηλεκτρονικές υποδομές των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

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Ηλεκτρονικά.

Μέσω των ΚΕΠ.

Με τη βοήθεια οργανωμένου help desk υποστήριξης.

Η επιλογή των δικαιούχων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Ενίσχυση έως 600 ευρώ

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε δικαιούχος.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο.

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