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Ευχάριστη κατάληξη έχει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» καθώς αναρτήθηκε το ΦΕΚ για το πρόγραμμα.

Με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 16,3 εκατ. ευρώ, στόχος της δράσης είναι η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού μέσω παροχής οικονομικής ενίσχυσης για διακοπές εντός της Ελλάδας, η οποία θα διατίθεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

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Τα ποσά της επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τη χρονική περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος κατά την αίτησή του. Συγκεκριμένα, για την περίοδο αιχμής (Μάιος–Σεπτέμβριος), η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους, 300 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και συνταξιούχους, ενώ για άτομα με αναπηρία ή γονείς παιδιών με αναπηρία το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ.

Για τη χαμηλή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος) τα ποσά αυξάνονται στα 300 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους, στα 400 ευρώ για τις ειδικές κατηγορίες οικογενειών και συνταξιούχων, φθάνοντας τα 600 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ. Επιπλέον, οι δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά δικαιούνται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο από το τέταρτο και μετά.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους – Πώς θα κάνετε αίτηση

Μετά τη δημοσίευση της απαραίτητης ΚΥΑ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και μέσω των Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Κατά τη διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να επιλέξουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για την υψηλή ή τη χαμηλή περίοδο, επιλογή που επηρεάζει άμεσα το ποσό της επιδότησης που ενδέχεται να λάβουν.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος Τουρισμός για Όλους

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση του 2024 μέχρι την ημέρα λήξης των αιτήσεων. Παράλληλα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες που καλύπτουν ορισμένες εισοδηματικές προϋποθέσεις. Ενδεικτικά, το ανώτατο επιτρεπόμενο εισόδημα ορίζεται στα 21.000 ευρώ για άγαμο χωρίς τέκνα και στα 33.000 ευρώ για έγγαμο ζευγάρι χωρίς παιδιά, ενώ τα σχετικά όρια προσαρμόζονται αυξητικά ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών.

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Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και για οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα μέλη με αναπηρία, οι οποίες δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικοί περιορισμοί.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2026-2027 καθώς και όσοι είχαν κληρωθεί στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» μένουν εκτός προγράμματος, εκτός από τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς παιδιών με αναπηρία που είχαν ενταχθεί στον προηγούμενο κύκλο.

Κλήρωση και ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Η ανάδειξη των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Βάσει της υπουργικής απόφασης, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί στη χαμηλή περίοδο και το υπόλοιπο 30% στην υψηλή, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης.

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Οι επιλεγέντες θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής, όπως σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, κάμπινγκ και λοιπές νόμιμα λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις.









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