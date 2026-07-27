Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» επιστρέφει με αυξημένα εισοδηματικά όρια και επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις στις αρχές Αυγούστου μέσω των ψηφιακών πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση και η ενίσχυση θα καταβληθεί σε άυλη ψηφιακή κάρτα για δαπάνες διαμονής.

Τα άτομα με αναπηρία εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού, διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού για ταξίδια μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου.

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Με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, υψηλότερα ποσά επιδότησης και ειδικές ρυθμίσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικότερες διακοπές. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Αυγούστου όπως όλα δείχνουν, ενώ η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης της σχετικής πλατφόρμας θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

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Επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ

Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα οικογενειακά και κοινωνικά του χαρακτηριστικά, καθώς και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Οι μεγαλύτερες ενισχύσεις θα αφορούν όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του χειμερινού τουρισμού και της επισκεψιμότητας σε λιγότερο δημοφιλείς ή ορεινούς προορισμούς. Περίπου το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το διάστημα.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Ο νέος κύκλος του προγράμματος προβλέπει αύξηση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να συμμετάσχουν.

Συγκεκριμένα:

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κλιμακωτά και μπορούν να φτάσουν έως τις 58.000 ευρώ.

Τα αναλυτικά κριτήρια για κάθε κατηγορία δικαιούχων θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης.

Εξαίρεση από τα εισοδηματικά κριτήρια για ΑμεΑ

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Για πρώτη φορά θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως εισοδήματος:

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άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%,

οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που έχουν αναπηρία.

Επιπλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Πού θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ θα λειτουργήσει και ειδική γραμμή υποστήριξης (help desk) για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Πώς θα αξιοποιείται η επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση θα κατατίθεται σε άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Το ποσό δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο συναλλαγή, καθώς οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες πληρωμές μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο ή να λήξει η ισχύς της κάρτας.

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Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια.

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του ίδιου έτους και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι επιπλέον δικαιούχοι θα προκύψουν από όσους είχαν υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση αλλά δεν είχαν επιλεγεί στην αρχική διαδικασία, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

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