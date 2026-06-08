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Με την Κιμ Καρντάσιαν στο πλευρό του, ο Λιούις Χάμιλτον εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο λαμπερό Γκραν Πρι του Μονακό, την Κυριακή (7/6). Η διεθνώς αναγνωρισμένη επιχειρηματίας και ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 έχουν κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, ανάμεσά τους και στο Super Bowl, χωρίς ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τη φύση της σχέσης τους.

Τη στιγμή που ο Λιούις Χάμιλτον παραλάμβανε το τρόπαιό του από την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η Κιμ Καρντάσιαν τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της, δείχνοντας ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη. Λίγο αργότερα, ο Βρετανός οδηγός ύψωσε το τρόπαιο, χαιρέτησε τα μέλη της ομάδας του και έστειλε ένα φιλί προς την Κιμ, η οποία ανταπέδωσε με χαμόγελο και θερμό χειροκρότημα.

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Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο πιλότος της Ferrari κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι είχε έναν «διάσημο υποστηρικτή» στα πιτ. «Είναι υπέροχο που ήρθε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο και έχω την υποστήριξή της», δήλωσε, αποφεύγοντας πάντως να κατονομάσει την Καρντάσιαν.

«Η προσέλευση των φίλων μου, αλλά και του κόσμου γενικότερα ήταν απίστευτη. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Είναι υπέροχο να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σε στηρίζουν και εκείνη το κάνει αυτό για μένα καθημερινά».