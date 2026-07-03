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Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο πλευρό της επί σειρά ετών συντρόφου του, Κάτιας. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη σχεδόν 13 χρόνια κοινής πορείας, θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, η λαμπερή τελετή και η δεξίωση θα πραγματοποιηθούν στον γνωστό χώρο «Island» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, στενούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

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Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του Έλληνα μπασκετμπολίστα, οι δυο τους έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σημειώνεται ότι ο Θανάσης και η Κάτια έχουν ήδη δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια, καθώς έχουν αποκτήσει μαζί δίδυμα κοριτσάκια.

Κουμπάρος στον γάμο του Θανάση δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Να σημειωθεί ότι ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς και καλείται να αποφασίσει το επόμενο διάστημα που θα συνεχίσει την καριέρα του, με την επιστροφή του στην Ευρώπη να είναι πιο πιθανή από ποτέ.