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Για να μαντέψω: τα λεφτά σου είναι ακόμα στην τράπεζα. Όχι γιατί δεν έχεις ακούσει ότι εκεί χάνουν αξία, αλλά γιατί «θα το κοιτάξεις κάποια άλλη στιγμή». Το κοιτάς εδώ και τρία χρόνια.

Και στο μεταξύ, όσο εσύ το αναβάλλεις, κάθε μήνας που περνάει κάνει αυτά τα ίδια χρήματα να αγοράζουν λίγο λιγότερα από όσα αγόραζαν πριν, με τον πιο αθόρυβο τρόπο που υπάρχει, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να χρειαστεί από εσένα τίποτα παραπάνω από το να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Σε αυτό, τουλάχιστον, ομολογουμένως τα έχεις πάει υποδειγματικά.

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Δεν φοβάσαι τις επενδύσεις, φοβάσαι μια εικόνα τους

Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλεις να κάνεις κάτι με τα λεφτά σου. Είναι ότι κάθε φορά που σκέφτεσαι τη λέξη «επένδυση», στο μυαλό σου έρχεται κάτι μεγάλο, περίπλοκο και επικίνδυνο, όπως άντρες με κοστούμια, οθόνες με κόκκινα νούμερα, ιστορίες ανθρώπων που «τα έχασαν όλα σε μια νύχτα». Αυτή η εικόνα σε κρατάει ακίνητο, και είναι ακριβώς η εικόνα που μια ελληνική εφαρμογή, η Wealthyhood, προσπαθεί εδώ και καιρό να γκρεμίσει: ότι για να βάλεις τα χρήματά σου να δουλέψουν δεν χρειάζεται να γίνεις επενδυτής, ούτε καν να καταλάβεις τι σημαίνει η λέξη.

Δες πώς μπορείς να βάλεις τα χρήματά σου να δουλεύουν εδώ!

Αυτό που κάνουν οι τράπεζες για τα δικά τους λεφτά & τώρα μπορείς κι εσύ

Κι όμως, αυτός ο δρόμος υπάρχει και είναι πολύ πιο βαρετός απ’ όσο φαντάζεσαι, με την καλή έννοια. Δεν έχει να κάνει με το να διαλέγεις μετοχές, να μαντεύεις πότε θα ανέβει κάτι ή να ελέγχεις την οθόνη σου κάθε πρωί με την αγωνία του τζογαδόρου. Πρόκειται για ένα εργαλείο που οι μεγάλοι επενδυτές και οι τράπεζες χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες για να «παρκάρουν» τα ρευστά τους χωρίς να τα αφήνουν άπραγα, και το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν ουσιαστικά κλειστό για τον απλό κόσμο. Στη Wealthyhood αυτό λέγεται Savings Vault, και ο πιο τίμιος τρόπος να το περιγράψει κανείς είναι σαν έναν πιο έξυπνο κουμπαρά: βάζεις εκεί τα μετρητά σου, εκείνα τοποθετούνται αυτόματα σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (ή αλλιώς Money Market Funds), και αντί να μένουν στάσιμα όπως στον τραπεζικό σου λογαριασμό, σου αποδίδουν τόκο που πιστώνεται κάθε μήνα και ξαναμπαίνει στο ίδιο το vault για να δουλεύει κι αυτός με τη σειρά του.

Μάθε περισσότερα για το Savings Vault της Wealthyhood εδώ!

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Χωρίς κεφάλαιο, χωρίς κλείδωμα, χωρίς ερωτήσεις

Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι η μηχανική του, την οποία ειλικρινά δεν χρειάζεται καν να καταλάβεις για να το χρησιμοποιήσεις, αλλά το ότι δεν σου ζητάει τίποτα από αυτά που σε τρόμαζαν εξαρχής. Δεν χρειάζεσαι κάποιο αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσεις, αφού μπορείς να ανοίξεις Savings Vault ακόμη και με ένα ευρώ, δεν κλειδώνεις τα χρήματά σου σε καμία προθεσμιακή κατάθεση και δεν δεσμεύεσαι για κανένα χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι παραμένουν διαθέσιμα να τα τραβήξεις όποτε τα χρειαστείς, χωρίς ποινές και χωρίς ερωτήσεις.

Και επειδή σίγουρα αναρωτιέσαι «πόσο πιάνει»

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Εδώ είναι βέβαια που θα περίμενε κανείς να μπει το νούμερο, γιατί ό,τι και να λέμε, στο τέλος όλοι αυτό θέλουν να ξέρουν: πόσο πιάνει. Και η ειλικρινής απάντηση είναι ότι εξαρτάται από το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο τυχαίνει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των τελευταίων ετών, φτάνοντας έως και το 2,14%. Δεν είναι κάποιο νούμερο που θα σε κάνει πλούσιο από μόνο του, είναι όμως αρκετό ώστε οι ίδιες αποταμιεύσεις, αντί να μένουν στάσιμες, να μεγαλώνουν αισθητά γρηγορότερα από ό,τι θα μεγάλωναν οπουδήποτε αλλού τις είχες αφήσει.

https://www.instagram.com/p/DZxM3U7Caju/?hl=el

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Για να το βάλουμε σε μια τάξη μεγέθους που να σημαίνει κάτι, ο μέσος τραπεζικός λογαριασμός στην Ελλάδα σού αποδίδει σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στα χρήματα σου. Δεν χρειάζεται να είσαι καλός στα μαθηματικά για να καταλάβεις τη διαφορά. Σημασία έχει μόνο ότι, αν υπήρχε ποτέ μια στιγμή που το να μετακινήσεις τα αδρανή σου μετρητά κάπου που πραγματικά να δουλεύουν είχε νόημα, αυτή η στιγμή μοιάζει να είναι τώρα, και όχι κάποιο αόριστο «αργότερα» που, αν κρίνουμε από τα τρία προηγούμενα χρόνια, δεν έρχεται ποτέ.

«Ναι, αλλά μπορώ να τους εμπιστευτώ τα λεφτά μου;»

Είναι η πρώτη ερώτηση που οφείλεις να κάνεις, και καλά κάνεις, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε με καχυποψία οτιδήποτε υπόσχεται να κάνει κάτι με τα χρήματά μας. Εδώ όμως υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά που αξίζει να ξέρεις: η Wealthyhood είναι η πρώτη επενδυτική εφαρμογή που έλαβε άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την ομάδα της να εδρεύει στο Λονδίνο και την Αθήνα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τα χρήματά σου σε μια εταιρεία με έδρα κάποιο μακρινό νησί που έμαθες το όνομά του μόλις τώρα, αλλά σε ένα ρυθμιζόμενο πλαίσιο που λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ελέγχους και σου απαντάει στα ελληνικά όταν έχεις απορία.

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Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μερικά πράγματα που μετράνε: τα χρήματά σου τηρούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς, εντελώς ξεχωριστά από τα κεφάλαια της ίδιας της εταιρείας κα αυτά των υπολοίπων πελατών, φυλάσσονται στο όνομα σου, που σημαίνει ότι εσύ παραμένεις ανά πάσα στιγμή ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους, ενώ υπάρχει και κάλυψη έως 30.000 ευρώ από το Συνεγγυητικό. Πίσω από την εφαρμογή που κατεβάζεις στο κινητό σου στέκονται θεσμικοί επενδυτές με μακρά παρουσία στον χώρο, ανάμεσά τους και η Τράπεζα Κύπρου, που πρόσφατα τοποθέτησε κεφάλαια στην εταιρεία, κάτι που για ένα προϊόν αυτού του τύπου δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια εντυπώσεων.

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Στο τέλος, κανείς δεν σου ζητάει να γίνεις επενδυτής, ούτε να καταλάβεις πώς λειτουργούν οι αγορές, ούτε καν να μετακινήσεις όλα σου τα χρήματα με τη μία. Σου ζητάει απλώς να σταματήσεις να επιλέγεις, κάθε μήνα, χωρίς να το σκέφτεσαι, τη μόνη επιλογή που είναι εγγυημένα χαμένη, το να μην κάνεις τίποτα.

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Το «θα το κοιτάξω» δεν είναι ουδέτερη στάση αναμονής, είναι κι αυτό μια απόφαση, με τη διαφορά ότι το κόστος της δεν φαίνεται πουθενά μέχρι τη στιγμή που κοιτάς πίσω και αναρωτιέσαι πόσα σου στοίχισε όλος αυτός ο καιρός που περίμενες την κατάλληλη στιγμή. Που, παρεμπιπτόντως, δεν θα έρθει ποτέ πιο κοντά απ’ όσο είναι αυτή τη στιγμή.

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Σημείωση: Τα Money Market Funds αποτελούν επενδυτικό προϊόν με μεταβλητό επιτόκιο.