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Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στην οικογενειακή έπαυλη των Πελτζ στο Μάουντ Κίσκο της Νέας Υόρκης.

Ο Νέλσον Πελτζ συνόδευσε τη νύφη και εκτέλεσε χρέη κουμπάρου, ενώ η Κλαούντια Πελτζ διετέλεσε επικεφαλής των παρανύμφων.

Η νύφη τίμησε τη μνήμη του πατέρα της, Κουίνσι Τζόουνς, ενσωματώνοντας προσωπικά αντικείμενά του και δείγματα του γραφικού του χαρακτήρα στο νυφικό της.

Το ζευγάρι περιέγραψε την εμπειρία ως μια ιδανική στιγμή περιστοιχισμένη από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

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Η οικογένεια Πελτζ απέκτησε έναν ακόμη ισχυρό δεσμό με τον χώρο της showbiz, καθώς ο αδερφός της Νίκολα, Γουίλ, παντρεύτηκε την κόρη της Ναστάζια Κίνσκι και του αείμνηστο Κουίνσι Τζόουνς.

Τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο της Νίκολα με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο 40χρονος Γουίλ Πελτζ παντρεύτηκε το 33χρονο μοντέλο Κένυα Κίνσκι Τζόουνς, κόρη του θρυλικού μουσικού παραγωγού Κουίνσι Τζόουνς, μετά από 15 χρόνια σχέσης.

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Μιλώντας στη Vogue για τον γάμο τους, ο Γουίλ και η Κένυα τόνισαν πόσο σημαντικό ήταν για εκείνους να συμμετέχει η οικογένειά τους σε κάθε λεπτομέρεια της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πέρυσι στον κήπο της οικογενειακής έπαυλης των Πελτζ στο Μάουντ Κίσκο της Νέας Υόρκης και αποφάσισε να παντρευτεί ακριβώς στο ίδιο σημείο.

Ο διπλός γάμος του Γουίλ Πελτζ και της Κένυα

Μάλιστα, το ζευγάρι αντάλλαξε ιδιωτικά τους γαμήλιους όρκους του σε μια λιτή τελετή, με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα του Γουίλ, Νέλσον Πελτζ, να συνοδεύει τη νύφη και στη συνέχεια να αναλαμβάνει και τον ρόλο του κουμπάρου του γιου του.

Η μητέρα του Γουίλ, Κλαούντια Πελτς, στάθηκε δίπλα στην νύφη ως επικεφαλής των παρανύμφων στην ιδιωτική τελετή ανταλλαγής όρκων. Την επόμενη μέρα ακολούθησε μια μεγαλύτερη γαμήλια τελετή.

«Τα καταφέραμε… Παντρεύτηκα την αδερφή ψυχή μου και την καλύτερη φίλη μου» έγραψε ο Γουίλ στο Instagram, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του γάμου τους. «Ήταν η τέλεια τελετή, στο τέλειο μέρος, με τους τέλειους ανθρώπους, καθώς παντρεύτηκαν την τέλεια σύζυγό μου. Ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακο της ζωής μου, περιτριγυρισμένος από όλη την αγάπη που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε. Και μια διασκεδαστική λεπτομέρεια: οι Knicks κατέκτησαν τον τίτλο στη διάρκεια του γαμήλιου δείπνου μας! Ήταν ένα πραγματικά μαγικό Σαββατοκύριακο» έγραψε.

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Η Νίκολα Πελτζ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες μια αδερφή». Όσο για την νύφη, Κένυα Κίνσκι Τζόουνς, έγραψε: «Η τελετή μας: Το Σάββατο 13 Ιουνίου επέστρεψα στο σπίτι μου. Από τότε που παντρεύτηκα τον καλύτερό μου φίλο, το σπίτι δεν είναι πλέον ένας τόπος, αλλά όπου κι αν βρισκόμαστε μαζί».

Μιλώντας για τη γαμήλια τελετή, ο Γουίλ Πελτζ δήλωσε στη Vogue: «Ήταν πραγματικά η τέλεια στιγμή. Όχι μόνο βρισκόμουν στο σπίτι όπου μεγάλωσα και δημιούργησα τόσες αναμνήσεις, αλλά ήμουν και μαζί με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για μένα. Ο πατέρας μου, Νέλσον Πελτζ, ήταν ο κουμπάρος μου και η μητέρα μου, Κλαούντια Χέφνερ Πελτζ, ήταν η επικεφαλής των παρανύμφων της Κένυα».

Όσο για το νυφικό, η Κένυα συνεργάστηκε με τον στενό της φίλο και στιλίστα Τζέισον Ρέμπερτ για να δημιουργήσει το κατά παραγγελία φόρεμά της, σχεδιασμένο από τον Brandon Maxwell, ενώ ο Γουίλ επέλεξε ένα σμόκιν του οίκου ΝΒ44. «Θα νιώθω πάντα απίστευτα τυχερή που είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω αυτό το νυφικό μαζί με τους τόσο ευγενικούς και εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους της ομάδας του Brandon Maxwell», δήλωσε η Κένυα στο περιοδικό Vogue.

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Έτσι τίμησε τον πατέρα της η νύφη

Παράλληλα, η Κένυα τίμησε και τη μνήμη του αείμνηστου πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου 2024, κεντώντας στο νυφικό της ένα κομμάτι με τον γραφικό του χαρακτήρα. Επιπλέον, η νυφική της ανθοδέσμη ήταν δεμένη με μία από τις γραβάτες του, ενώ πάνω της υπήρχε και ένα μικρό μενταγιόν – λουκέτο με τη φωτογραφία του, σύμφωνα με τη Vogue.

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