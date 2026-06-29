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Μία δήλωση που προκάλεσε ερωτήματα έκανε η Ζόζεφιν, όταν ανέφερε πως έχει ήδη παντρευτεί με τον σύντροφό της, Νίνο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν το εννοούσε κυριολεκτικά ή αν επρόκειτο για χιουμοριστικό σχόλιο.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 28 Ιουνίου και, μιλώντας για τις σχέσεις και τον έρωτα, εξήγησε ότι πιστεύει στη μοίρα και θεωρεί πως όταν δύο άνθρωποι είναι προορισμένοι να είναι μαζί, τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει.

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«Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουν βάσεις…», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πιστεύω στο “για πάντα”, γιατί όχι;».

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παντρευτεί τον Νίνο, η Ζόζεφιν απάντησε γελώντας: «Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε», χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις ή να ξεκαθαρίσει αν έχει τελεστεί πράγματι ένας μυστικός γάμος.

«Αν μου έκανε πρόταση γάμου, θα έλεγα “ναι”»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια μιλά για το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον σύντροφό της. Πριν από λίγες ημέρες, όταν έκανε έκπληξη στον Νίνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», είχε αναφερθεί στο θέμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνη, ωστόσο δεν θα απέρριπτε μια πρόταση γάμου.

«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα “ναι”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για το μέλλον της σχέσης τους.