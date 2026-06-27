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Το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση σε beach bar της Παροικιάς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων και των φωτογράφων.

Η σχέση τους απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης από το 2024, παρά τις προσπάθειες των ιδίων να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Φαίη Σκορδά επιλέγει σταθερά να μην επιβεβαιώνει τις φήμες για τον γάμο της, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητάς της.

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Στην Πάρο βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής η Φαίη Σκορδά με τον αρραβωνιαστικό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Η 46χρονη παρουσιάστρια, μετά τον συγκινητικό αποχαιρετισμό στους τηλεθεατές της, ταξίδεψε αεροπορικώς μαζί με τον, εδώ και πέντε χρόνια, σύντροφό της στο νησί για το τριήμερο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Μετά την άφιξή τους στο νησί, η Φαίη Σκορδά έφτασε χέρι χέρι με τον γνωστό αρχιτέκτονα στο beach bar Crios στην Παροικιά, ενώ το pre wedding πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει. Η Φαίη χάρισε αρκετά χαμόγελα στους φωτογράφους, δέχτηκε συγχαρητήρια για τον δικό της γάμο που, εκτός απροόπτου θα γίνει τον Σεπτέμβριο, ενώ αρκετοί της έλεγαν πόσο άδικο ήταν το τέλος του Buongiorno.

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Φαίη Σκορδά- Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Από τη σκιά στα φώτα

Η σχέση της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη ξεκίνησε να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης το 2024. Οι δυο τους προσπάθησαν από την αρχή να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μην κάνουν επίσημες κοινές εμφανίσεις ή να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την εξέλιξη του δεσμού τους, διατηρώντας μια στάση απόλυτης διακριτικότητας- μάλιστα τον πρώτο καιρό το ζευγάρι είχε στείλει εξώδικη δήλωση στα Μέσα ώστε να μην δημοσιεύονται φωτογραφίες και να μην γίνεται αναφορά στο όνομα του αρχιτέκτονα.

Παρά την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω από το ζευγάρι και τα μελλοντικά του σχέδια, η Φαίη Σκορδά απέφευγε σταθερά να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις λεπτομέρειες που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας σε σπάνιες αναφορές της τη σημασία που δίνει στην προστασία της ιδιωτικότητάς της, ειδικά όσον αφορά την οικογένειά της.

Η σχέση αυτή παρέμεινε σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των περιοδικών lifestyle, τα οποία εστίαζαν στις σπάνιες στιγμές όπου οι δυο τους εντοπίζονταν σε κοινούς χώρους, υπογραμμίζοντας την επιθυμία τους να ζήσουν το ειδύλλιό τους μακριά από τον δημόσιο λόγο.